Les records de chaleur sont battus partout dans le monde, et les scientifiques disent qu’il y a de fortes chances que 2023 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant les mesures remontant au milieu du 19e siècle.

Alors que les vagues de chaleur s’intensifiaient mardi dans le sud et l’est de l’Europe, en Asie et dans une grande partie des États-Unis, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a mis en garde contre un risque accru de décès dû aux conditions météorologiques extrêmes.

« Les températures en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et en Méditerranée seront supérieures à 40°C pendant un nombre prolongé de jours cette semaine alors que la vague de chaleur s’intensifie », a déclaré l’OMM.

Les températures minimales nocturnes devraient également atteindre de nouveaux sommets, a déclaré l’organisation, augmentant le risque de crises cardiaques et de décès.

Alors que l’accent est mis sur les températures maximales diurnes, l’OMM affirme que « ce sont les températures nocturnes qui présentent les plus grands risques pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables ».

S’adapter à une « nouvelle réalité »

Le changement climatique d’origine humaine dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rend la planète plus chaude et est amplifié par le phénomène météorologique naturel El Niño.

Mais l’El Niño actuel n’a commencé qu’il y a quelques mois et est encore faible à modéré et ne devrait pas culminer avant l’hiver.

Les chiffres préliminaires suggèrent que la température moyenne mondiale le mois dernier a établi un nouveau record en juin, selon le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne.

Le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Hans Henri P. Kluge, a déclaré que le monde doit regarder vers l’avenir tout en s’adaptant à la « nouvelle réalité » des vagues de chaleur meurtrières et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

« Il y a un besoin désespéré et urgent d’une action régionale et mondiale pour lutter efficacement contre la crise climatique, qui constitue une menace existentielle pour la race humaine », a-t-il déclaré.

Dôme chauffant américain

Un dôme de chaleur massif stationné au-dessus du sud et de l’ouest des États-Unis maintient des dizaines de millions d’Américains sous des avis de chaleur extrême.

La ville de Phoenix, en Arizona, a dépassé mardi les 43 °C pour la 19e journée consécutive, battant son record absolu de 18 jours consécutifs sur 43.

Le plus grand service public de l’Arizona a signalé que la demande d’électricité était à un niveau record de 8 191 mégawatts (MW) le 15 juillet, reflétant les tendances au Texas. Le centre du Texas, une zone s’étendant du nord de San Antonio à Dallas, devrait atteindre 40,5 ° C ou plus au cours des deux prochains jours.

Le point le plus chaud aux États-Unis mardi devrait être Death Valley, en Californie, où les températures au centre des visiteurs du parc national de Death Valley devraient atteindre 50 ° C.

Les températures dans la vallée de la mort, qui longe une partie de la frontière entre la Californie centrale et le Nevada et dominent les records mondiaux de chaleur, ont atteint 53,33 ° C dimanche au bien nommé Furnace Creek, a déclaré le National Weather Service, juste en deçà de ce qui pourrait être une température chaude record.

Un panneau d’affichage affiche une température équivalente à 44°C à Phoenix, en Arizona, mardi alors que la ville a battu un record de chaleur de 19 jours consécutifs au-dessus de 43°C. (Liliana Salgado/Reuters)

La fumée des incendies de forêt au Canada dérive toujours à travers les États-Unis, provoquant une mauvaise qualité de l’air mardi dans des régions aussi éloignées que le parc national de Yosemite en Californie, Conway, NH et le parc national des Great Smoky Mountains au Tennessee, selon le AirNow Site Web .gov, qui suit la pollution.

Des vents d’environ 3 050 à 4 575 mètres au-dessus du sol et d’autres conditions météorologiques peuvent déplacer la fumée à 800 kilomètres par jour, la dispersant largement dans tout le pays, a déclaré Stan Benjamin, associé de recherche principal au Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences and National Oceanic and Atmospheric. Administration.

« Si vous avez le bon type de conditions météorologiques, vous pouvez obtenir ce transport de la fumée », a déclaré Benjamin.

Les alertes rouges de l’Europe

L’Europe lutte contre les effets du temps torride, juin ayant été le mois le plus chaud jamais enregistré en 174 ans d’histoire de la surveillance de la température.

Le centre de coordination des interventions d’urgence de l’Union européenne a émis des alertes rouges pour les températures élevées pour la majeure partie de l’Italie, le nord-est de l’Espagne, la Croatie, la Serbie, le sud de la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro.

Les autorités ont également averti mardi les résidents et les touristes emballant les destinations méditerranéennes de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes alors que la deuxième vague de chaleur en autant de semaines frappe la région et que la Grèce, l’Espagne et la Suisse luttent contre les incendies de forêt.

L’île italienne de Sardaigne a atteint 44°C et Rome a culminé à 40°C mardi, alors que le ministère de la Santé a émis des alertes météorologiques rouges pour 20 des 27 principales villes du pays, ce nombre devant passer à 23 mercredi.

Les agents de la protection civile ont surveillé les foules à la recherche de personnes en détresse à cause de la chaleur dans le centre de Rome. Alors que les inquiétudes grandissaient quant à la chaleur extrême qui provoquerait une augmentation du nombre de décès, des volontaires ont distribué de l’eau dans 28 endroits populaires de la capitale italienne.

Un homme se rafraîchit à une fontaine à Rome lundi. En raison de la chaleur extrême de mardi, des volontaires ont distribué de l’eau dans la capitale italienne et encouragé les gens à utiliser les fontaines publiques distinctives de la ville. (Gregorio Borgia/Associated Press)

Les autorités ont également encouragé les visiteurs et les résidents à profiter des fontaines publiques distinctives de la capitale italienne, dont des centaines sont situées dans le seul centre historique de la ville.

En Grèce, des volontaires ont distribué de l’eau, tandis que des équipes de la Croix-Rouge au Portugal se sont tournées vers les réseaux sociaux pour avertir les gens de ne pas laisser d’animaux ou d’enfants dans des voitures en stationnement.

Les vagues de chaleur, le « tueur invisible »

« Les vagues de chaleur sont vraiment un tueur invisible », a déclaré Panu Saaristo, chef de l’équipe de santé d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lors d’un briefing à Genève.

« Nous connaissons des températures de plus en plus chaudes pendant de plus longues périodes chaque été ici en Europe », a-t-il déclaré.

La nouvelle vague de chaleur dans plusieurs régions du sud de l’Europe devrait persister pendant des jours.

L’année dernière, les vagues de chaleur ont causé plus de 61 600 décès liés à la chaleur dans 35 pays européens et déclenché des incendies de forêt dévastateurs. Cette année, les températures pourraient dépasser le record européen actuel de 48,8 degrés Celsius, enregistré en Sicile en août 2021.

La série de journées à haute température en Chine

Pékin a battu mardi son record du plus grand nombre de jours de température élevée en un an avec 27 jours alors qu’une vague de chaleur torride balaye la capitale chinoise.

A 12h20 heure locale, la température mesurée par la station météorologique de référence de Pékin dans sa banlieue sud a grimpé à 35,1°C, franchissant la ligne des hautes températures de 35°C.

Le précédent record de jours de température élevée dans une année était de 26, enregistré en 2000.

À Pékin, entre 1990 et 2020, le nombre moyen de jours avec des températures de 35°C ou plus était d’un peu plus de 10,5, a rapporté le Beijing Daily officiel, citant des données officielles.

De vastes pans de la Chine ont connu des périodes de températures record depuis le mois dernier et Pékin a cuit dans une chaleur extrême en juin lorsque la température a grimpé au-dessus de 41°C.