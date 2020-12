L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle étudiait la possibilité d’utiliser des «certificats électroniques de vaccination» pour les voyageurs, mais a déconseillé aux États membres de délivrer des «passeports d’immunité» à ceux qui se sont rétablis de Covid-19.

S’exprimant jeudi, le Dr Hans Kluge, directeur régional pour l’Europe à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que l’organisation cherchait des moyens d’améliorer la sécurité des voyages internationaux à la lumière de la pandémie.

«Nous examinons de très près l’utilisation de la technologie dans cette réponse Covid-19 [including]comment nous pouvons travailler avec les États membres vers un certificat de vaccination électronique, » il a raconté un briefing virtuel à Copenhague.

Kluge a déclaré à son auditoire que l’OMS ne recommande pas l’utilisation de passeports d’immunité pour les personnes qui ont déjà été testées positives pour Covid. L’organisation basée à Genève a précédemment déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’une infection antérieure empêcherait les gens d’attraper à nouveau Covid.

L’expert médical a déclaré que l’approbation imminente d’un certain nombre de vaccins était vraiment positive, mais que l’Europe était toujours confrontée à des défis importants.

Selon Kluge, le continent représente actuellement plus de la moitié de tous les décès de Covid et 40% des nouveaux cas mondiaux. Il a soutenu que l’épicentre se déplaçait lentement vers l’est, les pays les plus durement touchés se trouvant désormais en Europe centrale et méridionale – un facteur qui continuera de limiter les déplacements pendant les mois d’hiver.

Le débat a fait rage au cours des dernières semaines sur la question de savoir si les passagers devraient être tenus de produire un certificat de vaccination lorsqu’ils voyagent.

L’annonce de Qantas selon laquelle ils exigeront de tous les passagers qu’ils produisent une telle certification une fois que les vaccins seront facilement disponibles a suscité une réponse mitigée.

Pendant ce temps, Michael O’Leary, le PDG de Ryanair, a rejeté le fait de conditionner les voyages sur sa compagnie aérienne sur un morceau de papier.

