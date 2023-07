L’organisme international prévoit une forte augmentation des sécheresses, des inondations, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, a déclaré que le changement climatique entraînerait une augmentation de « événements météorologiques extrêmes » en 2023, indiquant des températures record dans le monde cette semaine.

S’exprimant lors d’un point de presse mercredi, Tedros a déclaré que le « crise climatique » fait désormais partie des « principaux facteurs déterminant les résultats pour la santé humaine », avertissant que le réchauffement climatique pourrait finalement produire une « vague de faim, de migration et de maladie. »

« Au cours des prochains mois, nous nous attendons à une série d'événements météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur, qui nuisent tous à la santé humaine », a-t-il dit, notant également que lundi marquait le « la journée la plus chaude jamais enregistrée » pour les températures moyennes dans le monde.















UN « sécheresse prolongée » et la vague de chaleur dans la Corne de l’Afrique a déjà eu un impact majeur, mettant à rude épreuve les services de santé locaux, a ajouté Tedros. Contenant Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda, la région a récemment subi sa pire sécheresse depuis des décennies, avec près de 60 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire.

Certains pays ont vu la « niveaux les plus élevés d’enfants sévèrement malnutris » depuis des années, en grande partie grâce à la famine, a déclaré le chef de l’OMS. Alors que la sécheresse dans la région a « cédé la place à de fortes pluies et à des inondations », les niveaux de faim là-bas « devraient rester élevés. »

Les données publiées lundi par les National Centers for Environmental Prediction (NCEP) des États-Unis ont montré une température mondiale moyenne de 17,01 degrés Celsius (62,62F), un record absolu qui a facilement battu le précédent record de 16,92 degrés.















Des régions du Texas à la Chine en passant par l’Antarctique ont également été aux prises avec des vagues de chaleur majeures, que certains climatologues ont attribuées au réchauffement climatique global et à un climat chaud El Nino plus fort que d’habitude cette année.

El Niño est un cycle météorologique périodique au cours duquel l’air chaud est expulsé des tropiques dans l’océan Pacifique, ce qui a des effets considérables sur la température et les précipitations dans le monde entier. La phase chaude peut produire des conditions météorologiques extrêmes, y compris des ouragans, et des recherches récentes suggèrent que de tels événements sont devenus plus fréquents au fil des ans, prétendument en raison des effets du changement climatique.