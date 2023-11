L’OMS met à jour ses lignes directrices sur les traitements contre le COVID-19

L’OMS a mis à jour ses lignes directrices sur les traitements contre le COVID-19, avec des recommandations révisées pour les patients atteints de COVID-19 non grave. Il s’agit de la 13e mise à jour de ces lignes directrices.

Taux de risque actualisés d’hospitalisation chez les patients atteints de COVID-19 non grave

Les lignes directrices comprennent des taux de risque actualisés d’hospitalisation chez les patients atteints de COVID-19 non grave.

Les variantes actuelles du virus COVID-19 ont tendance à provoquer une maladie moins grave tandis que les niveaux d’immunité sont plus élevés en raison de la vaccination, ce qui réduit les risques de maladie grave et de décès pour la plupart des patients.

Cette mise à jour comprend de nouvelles estimations du risque de base pour l’hospitalisation des patients atteints de COVID-19 non grave. La nouvelle catégorie « à risque modéré » inclut désormais les personnes auparavant considérées comme à risque élevé, notamment les personnes âgées et/ou celles souffrant de maladies chroniques, de handicaps et de comorbidités liées à une maladie chronique. Les estimations de risque mises à jour aideront les professionnels de la santé à identifier les personnes présentant un risque élevé, modéré ou faible d’hospitalisation et à adapter le traitement conformément aux directives de l’OMS :

Haut: Les personnes immunodéprimées restent plus à risque si elles contractent le COVID-19, avec un taux d’hospitalisation estimé à 6 %.

Les personnes immunodéprimées restent plus à risque si elles contractent le COVID-19, avec un taux d’hospitalisation estimé à 6 %. Modéré: Les personnes de plus de 65 ans, celles souffrant d’obésité, de diabète et/ou de maladies chroniques, notamment de maladie pulmonaire obstructive chronique, de maladie rénale ou hépatique, de cancer, les personnes handicapées et celles présentant des comorbidités liées à une maladie chronique courent un risque modéré, avec un risque d’hospitalisation estimé. taux de 3%.

Les personnes de plus de 65 ans, celles souffrant d’obésité, de diabète et/ou de maladies chroniques, notamment de maladie pulmonaire obstructive chronique, de maladie rénale ou hépatique, de cancer, les personnes handicapées et celles présentant des comorbidités liées à une maladie chronique courent un risque modéré, avec un risque d’hospitalisation estimé. taux de 3%. Faible: Ceux qui n’appartiennent pas aux catégories à risque élevé ou modéré présentent un faible risque d’hospitalisation (0,5 %). La plupart des gens présentent un faible risque.

Examen des traitements contre le COVID-19 pour les personnes atteintes de COVID-19 non grave

L’OMS continue de recommander fortement le nirmatrelvir-ritonavir (également connu sous son nom de marque « Paxlovid ») aux personnes présentant un risque élevé ou modéré d’hospitalisation. Les recommandations indiquent que le nirmatrelvir-ritonavir est considéré comme le meilleur choix pour la plupart des patients éligibles, compte tenu de ses avantages thérapeutiques, de sa facilité d’administration et du moins d’inquiétudes quant aux risques potentiels. Le nirmatrelvir-ritonavir a été recommandé pour la première fois par l’OMS en avril 2022.

Si le nirmatrelvir-ritonavir n’est pas disponible pour les patients à haut risque d’hospitalisation, l’OMS suggère d’utiliser plutôt le molnupiravir ou le remdesivir.

L’OMS déconseille l’utilisation du molnupiravir et du remdesivir chez les patients à risque modéré, estimant que les inconvénients potentiels l’emportent sur les avantages limités chez les patients à risque modéré d’hospitalisation.

Pour les personnes présentant un faible risque d’hospitalisation, l’OMS ne recommande aucun traitement antiviral. Les symptômes comme la fièvre et la douleur peuvent continuer à être gérés avec des analgésiques comme le paracétamol.

L’OMS déconseille également l’utilisation d’un nouvel antiviral (VV116) pour les patients, sauf dans le cadre d’essais cliniques.

La mise à jour comprend également une forte recommandation contre l’utilisation de l’ivermectine pour les patients atteints de COVID-19 non grave. L’OMS continue de conseiller que chez les patients atteints d’une forme grave ou critique de COVID-19, l’ivermectine ne doit être utilisée que dans le cadre d’essais cliniques.