L’OMS met à jour l’avis de rappel de Covid-19

Deuxième injection de rappel recommandée uniquement pour les personnes à risque, selon le conseiller en vaccins de l’OMS

Le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) sur la vaccination a émis jeudi une recommandation concernant les rappels de Covid-19, affirmant que seuls des groupes spécifiques de personnes devraient se voir proposer un deuxième vaccin après leur vaccination initiale et une dose de rappel.

S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle de l’OMS sur la question des vaccins, le président du SAGE, Alejandro Cravioto, a déclaré que la recommandation de l’organisation “ne constitue pas une recommandation générale de vacciner tous les adultes après le premier rappel.”

Cravioto a expliqué que l’avis n’est destiné qu’aux populations à “le risque le plus élevé”. L’OMS recommande déjà que tous les adultes reçoivent un vaccin Covid-19 – dont la plupart consistent en deux doses – ainsi qu’un rappel de suivi quatre à six mois plus tard.

Selon SAGE, les deuxièmes rappels devraient avant tout être proposés aux personnes âgées et à toutes les personnes immunodéprimées, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de diabète, d’hypertension et de maladies cardiaques, pulmonaires et rénales.

Lire la suite Le CDC admet avoir bâclé la réponse de Covid-19

“La recommandation vise à contrôler la pandémie et la mortalité parmi les populations à haut risque, mais ce n’est pas une recommandation générale de vacciner l’ensemble de la population après la première administration de rappel, comme décrit dans la feuille de route”, a expliqué Cravioto.

Les experts de SAGE ont noté que les recommandations de rappel actuelles ne concernent que les vaccins actuellement disponibles, qui ont été conçus pour lutter contre la souche initiale de Covid-19. Le groupe consultatif a déclaré qu’il ne savait pas exactement comment le nouveau coronavirus pourrait évoluer dans un avenir proche ou quel type de caractéristiques les futures variantes pourraient obtenir, suggérant que des doses supplémentaires pourraient être nécessaires. “dans les 4 à 12 mois après le deuxième rappel, en particulier chez les personnes les plus vulnérables aux maladies graves et à la mort.”