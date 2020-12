L’Organisation mondiale de la santé a lancé une nouvelle application pour distribuer aux utilisateurs des chiffres officiels, des nouvelles et des informations en termes de symptômes. L’application a été initialement lancée pour les Nigérians, mais peut être téléchargée n’importe où dans le monde. Cela suggère qu’il sera bientôt activé pour les utilisateurs du monde entier. Cependant, contrairement à la première Covid-19 application lancée par l’OMS, la nouvelle Covid-19 L’application Updates n’offre aucune fonctionnalité permettant aux utilisateurs de passer un test d’auto-évaluation pour détecter le risque auquel ils sont exposés. L’application n’a pas non plus de fonction de suivi des contacts similaire à ce que beaucoup coronavirus applications des gouvernements nationaux et étatiques lancées dans les premiers mois de la coronavirus pandémie.

Au lieu de cela, l’OMS Covid-19 L’application Updates propose des titres officiels et des actualités de dernière minute sur ce qui se passe aux niveaux local, national et mondial avec le coronavirus pandémie. Il offre également une vue du nombre total de Covid-19 cas dans n’importe quelle région, ainsi qu’au niveau national et mondial. Ces chiffres comprennent le nombre total de cas historiquement, ainsi que le nombre total de décès dus à Covid-19 dans une région, et le nombre de cas actifs pour le moment.

L’application répertorie également les symptômes allant du commun au grave, dans le but d’aider les utilisateurs à évaluer leur état de santé actuel et à se faire tester en conséquence. Il supprime clairement la recherche des contacts – une tactique initialement utilisée par de nombreux gouvernements et proposée par Apple et Google en tant que fonctionnalité intégrée à Android et iOS. L’objectif de cette application, semble-t-il, est de diffuser des informations officielles sur l’état de la pandémie en ce moment pour les personnes du monde entier, et d’éviter les problèmes de désinformation et de propagande qui ont été largement rapportés depuis le Covid-19 début 2020.