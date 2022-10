L’OMS lance une mise en garde contre la tuberculose

Le chien de garde de la santé des Nations Unies affirme que le nombre d’infections augmente dans le monde

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes infectées par la tuberculose (TB) a augmenté dans le monde pour la première fois en près de deux décennies.

Le chien de garde a enregistré une augmentation de 4,5 % d’une année sur l’autre en 2021, certains experts affirmant que peu d’attention est accordée à la situation désastreuse puisque la maladie affecte principalement les régions les plus pauvres.

Dans son rapport publié jeudi, l’OMS a révélé qu’un total de 10,6 millions de personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose l’année dernière, et que 1,6 million de plus ont succombé à la maladie. Ce dernier chiffre a augmenté pour la deuxième année consécutive. L’agence de santé des Nations Unies a précisé que la pandémie de Covid-19 avait contribué à la flambée des décès liés à la tuberculose, car les confinements empêchaient de nombreux patients d’obtenir un diagnostic ou de recevoir un traitement.

Commentant les conclusions du rapport, le Dr Lucica Ditiu, directrice exécutive du Partenariat Halte à la tuberculose, a déploré que «malgré cette tendance à la hausse choquante des taux de mortalité et d’infection par la tuberculose, le financement de la lutte contre la tuberculose a diminué en 2020 et 2021 par rapport à un niveau déjà pathétiquement bas.”

S’adressant au journal britannique The Guardian, elle s’est demandé si le manque de ressources était dû au fait que l’infection “affecte principalement les pauvres des pays les plus pauvres, et il est plus confortable de simplement les négliger.”

Les préoccupations de Ditiu ont été reprises par Mel Spigelman, président de la TB Alliance, qui a décrit la tuberculose comme «maladie par excellence de la pauvreté,” et a suggéré que cela signifie qu’il n’a pas le “la pression politique et les incitations financières derrière elle qui causent des maladies qui affectent les parties les plus riches de la société mondiale.”

Selon un rapport du Treatment Action Group et du Stop TB Partnership publié en décembre 2021, le montant total du financement mondial pour la recherche sur la tuberculose était de 915 millions de dollars en 2020, ce qui est nettement inférieur à l’objectif de 2 milliards de dollars fixé par l’ONU en 2018. Cependant , la majeure partie de cet argent a fini par être investie dans les vaccins Covid, au lieu de la recherche sur le vaccin contre la tuberculose, ont affirmé les groupes.

L’OMS a également signalé une baisse du financement mondial des services essentiels de lutte contre la tuberculose, passant de 6 milliards de dollars en 2019 à 5,4 milliards de dollars en 2021.

La tuberculose est une maladie virale et potentiellement mortelle, qui affecte principalement les poumons. Les personnes mal nourries et celles dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement exposées au risque d’infection.