L’OMS lance une campagne de lutte contre la méningite bactérienne en Afrique

Les vaccinations contre la méningite pour plus de 50 millions d’enfants en Afrique ont été retardées au milieu de la pandémie de COVID-19, faisant craindre une résurgence de la maladie mortelle.

Dans “une course contre la montre”, le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a déclaré qu’un vaccin “de nouvelle génération” contre la méningite sera déployé dans les 26 pays africains les plus touchés par la maladie.

Moeti a déclaré que le vaccin “a montré dans des essais cliniques qu’il était sûr et efficace contre de multiples formes de méningite”.

Le vaccin pourrait être déployé l’année prochaine et administré à grande échelle jusqu’en 2030, date à laquelle l’OMS espère avoir stoppé les épidémies de méningite bactérienne sur le continent de 54 pays et 1,3 milliard de personnes, a-t-elle déclaré.

L’OMS a estimé que le plan pourrait sauver plus de 140 000 personnes chaque année – mais cela dépend de la disponibilité du vaccin et de la capacité des responsables de la santé à l’administrer.

Bien qu’aucun nouveau cas de méningite A n’ait été enregistré au cours des cinq dernières années sur le continent grâce à un programme de vaccination robuste, l’épidémie de la pandémie de COVID -19 et les restrictions qui en découlent ont laissé “des centaines de millions” d’Africains en danger, a déclaré Moeti. .

Les enfants sont les plus menacés selon les données de l’OMS qui montrent qu’environ la moitié des cas de méningite et des décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans.

Plus de 350 millions de personnes dans 24 pays africains à haut risque ont reçu des injections de vaccin depuis 2010, jusqu’à ce que l’apparition de la pandémie de coronavirus ralentisse les progrès.

La méningite est une infection grave des membranes protégeant le cerveau et la moelle épinière, selon l’OMS. Elle est causée par « de nombreux agents pathogènes différents » qui comprennent des champignons, des virus et des bactéries. La méningite bactérienne est la plus mortelle, selon l’OMS.