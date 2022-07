L’OMS identifie le virus mortel de Marburg au Ghana : ce qu’il faut savoir

Commentez cette histoire Commentaire

Après la pandémie de coronavirus et l’augmentation des cas de monkeypox, la nouvelle d’un autre virus peut déclencher des nerfs à l’échelle mondiale. Le virus hautement infectieux de Marbrug a été signalé cette semaine au Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest, selon l’Organisation mondiale de la santé. Deux personnes non apparentées sont décédées après avoir été testées positives pour Marburg dans la région sud d’Ashanti du pays, a annoncé dimanche l’OMS, confirmant les résultats de laboratoire du service de santé du Ghana. La maladie hautement infectieuse est similaire à Ebola et n’a pas de vaccin.

Les responsables de la santé du pays disent qu’ils s’efforcent d’isoler les contacts étroits et d’atténuer la propagation du virus, et l’OMS rassemble des ressources et envoie des spécialistes dans le pays.

« Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, prenant une longueur d’avance pour se préparer à une éventuelle épidémie. C’est une bonne chose car sans action immédiate et décisive, Marburg peut facilement devenir incontrôlable », a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.

Les taux de mortalité dus à la maladie peuvent atteindre près de 90%, selon l’OMS.

Voici ce que nous savons sur le virus :

Qu’est-ce que le virus de Marbourg ?

Marburg est une fièvre hémorragique virale rare mais hautement contagieuse et appartient à la même famille qu’Ebola, un virus plus connu qui sévit en Afrique de l’Ouest depuis des années.

Le virus de Marburg est un «virus zoonotique… à ARN génétiquement unique de la famille des filovirus», selon les Centers for Disease Control and Prevention. “Les six espèces du virus Ebola sont les seuls autres membres connus de la famille des filovirus.”

Les taux de mortalité varient de 24% à 88%, selon l’OMS, selon la souche virale et la qualité de la prise en charge des cas.

Marburg a probablement été transmis aux personnes par des chauves-souris frugivores africaines à la suite d’une exposition prolongée de personnes travaillant dans des mines et des grottes qui abritent des colonies de chauves-souris Rousettus. Ce n’est pas une maladie aéroportée.

Une fois qu’une personne est infectée, le virus peut se propager facilement entre les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées comme le sang, la salive ou l’urine, ainsi que sur les surfaces et les matériaux. Les proches et les agents de santé restent les plus vulnérables aux côtés des patients, et les corps peuvent rester contagieux lors de l’enterrement.

Les premiers cas du virus ont été identifiés en Europe en 1967. Deux grandes épidémies à Marburg et Francfort en Allemagne, et à Belgrade, en Serbie, ont conduit à la reconnaissance initiale de la maladie. Au moins sept décès ont été signalés lors de cette épidémie, les premières personnes infectées ayant été exposées à des singes verts africains importés d’Ouganda ou à leurs tissus lors de recherches en laboratoire, a indiqué le CDC.

Près de 800 000 doses de vaccin contre la variole du singe pourraient être aux États-Unis d’ici la fin juillet

Où Marburg a-t-il été détecté ?

Les cas du Ghana ne sont que la deuxième fois que Marburg est détecté en Afrique de l’Ouest. Le premier cas signalé dans la région s’est produit en Guinée l’année dernière. Le virus peut se propager rapidement. Plus de 90 contacts, dont des agents de santé et des membres de la communauté, sont suivis au Ghana. L’OMS a déclaré qu’elle avait également tendu la main aux pays voisins à haut risque pour les mettre en alerte.

Des cas de Marburg ont déjà été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. La plus grande épidémie a tué plus de 200 personnes en Angola en 2005.

Le virus n’est pas connu pour être originaire d’autres continents, comme l’Amérique du Nord, et le CDC affirme que les cas en dehors de l’Afrique sont “peu fréquents”. En 2008, cependant, une Néerlandaise est décédée de la maladie de Marburg après avoir visité l’Ouganda. Un touriste américain a également contracté la maladie après un voyage en Ouganda en 2008 mais s’est rétabli. Les deux voyageurs avaient visité une grotte bien connue habitée par des chauves-souris frugivores dans un parc national.

La maladie débute « brutalement », selon l’OMS, avec une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises. Les douleurs musculaires et les crampes sont également des caractéristiques communes.

Au Ghana, les deux personnes non apparentées qui sont décédées ont présenté des symptômes tels que diarrhée, fièvre, nausées et vomissements. Un cas était un homme de 26 ans qui s’est présenté à l’hôpital le 26 juin et est décédé un jour plus tard. Le second était un homme de 51 ans qui s’est rendu à l’hôpital le 28 juin et est décédé le même jour, a indiqué l’OMS.

Dans les cas mortels, la mort survient généralement entre huit et neuf jours après le début de la maladie et est précédée d’une grave perte de sang et d’hémorragies, ainsi que d’un dysfonctionnement de plusieurs organes.

Le CDC a également noté que vers le cinquième jour, une éruption cutanée sans démangeaisons sur la poitrine, le dos ou l’estomac peut survenir. Le diagnostic clinique de Marburg “peut être difficile”, dit-il, avec de nombreux symptômes similaires à d’autres maladies infectieuses telles que le paludisme ou la fièvre typhoïde.

Il n’existe aucun vaccin ou traitement antiviral approuvé pour traiter le virus de Marburg.

Cependant, les soins de soutien peuvent améliorer les taux de survie tels que la réhydratation avec des liquides oraux ou intraveineux, le maintien des niveaux d’oxygène, l’utilisation de thérapies médicamenteuses et le traitement de symptômes spécifiques au fur et à mesure qu’ils surviennent. Certains experts de la santé affirment que des médicaments similaires à ceux utilisés pour Ebola pourraient être efficaces.

Certains “traitements expérimentaux” pour Marburg ont été testés sur des animaux mais n’ont jamais été essayés sur des humains, a déclaré le CDC.

Les échantillons de virus prélevés sur des patients à étudier constituent un «risque biologique extrême», selon l’OMS, et les tests de laboratoire doivent être effectués dans des «conditions de confinement biologique maximales».

L’OMS avertit que le covid est « loin d’être terminé » alors que les variantes augmentent aux États-Unis et en Europe

L’OMS a déclaré cette semaine qu’elle soutenait une “équipe nationale d’enquête conjointe” au Ghana et déployait ses propres experts dans le pays. Il envoie également des équipements de protection individuelle, renforce la surveillance des maladies et recherche les contacts en réponse à la poignée de cas.

Plus de détails seront probablement partagés lors d’un briefing en ligne de l’OMS Afrique prévu jeudi.

« Il est inquiétant que la portée géographique de cette infection virale semble s’être propagée. Il s’agit d’une infection très grave avec un taux de mortalité élevé », a déclaré lundi au Washington Post l’expert international en santé publique et professeur Jimmy Whitworth de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.