L’OMS identifie des agents pathogènes pandémiques potentiels

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’elle élaborait une nouvelle liste d’agents pathogènes prioritaires qui risquent de déclencher des pandémies ou des épidémies et devraient être surveillés de près.

L’OMS a déclaré que l’objectif était de mettre à jour une liste utilisée pour guider la recherche et le développement (R&D) et les investissements mondiaux, en particulier dans les vaccins, les tests et les traitements.

Dans le cadre de ce processus, qui a débuté vendredi, l’agence de santé des Nations Unies convoque plus de 300 scientifiques pour examiner les preuves sur plus de 25 familles de virus et bactéries.

Ils examineront également la soi-disant “maladie X” – un agent pathogène inconnu qui pourrait provoquer une grave épidémie internationale.

“Cibler les agents pathogènes et les familles de virus prioritaires pour la recherche et le développement de contre-mesures est essentiel pour une réponse rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies”, a déclaré le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan.

Pour nous garder tous en sécurité, le ?? a besoin d’un partage opportun, de haute qualité et géographiquement représentatif des données sur le génome des agents pathogènes le plus rapidement possible. Lorsque ces données sont partagées à l’échelle nationale et internationale, elles aident à prévenir, détecter et répondre aux épidémies et pandémieshttps://t.co/HlCnVRPaZi pic.twitter.com/O9XNvAz3Fm — Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 21 novembre 2022

“Sans des investissements importants en R&D avant la pandémie de Covid-19, il n’aurait pas été possible de développer des vaccins sûrs et efficaces en un temps record.”

La liste a été publiée pour la première fois en 2017.

Il comprend actuellement Covid-19, la maladie à virus Ebola et la maladie à virus Marburg, la fièvre de Lassa, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Nipah, Zika et la maladie X.

Pour chaque agent pathogène identifié comme prioritaire, des experts identifieront les lacunes dans les connaissances et les priorités de recherche.

Les spécifications souhaitées pour les vaccins, les traitements et les tests de diagnostic peuvent alors être établies.

Des efforts sont également déployés pour faciliter les essais cliniques afin de développer de tels outils, tandis que des efforts pour renforcer la surveillance réglementaire et éthique sont également envisagés.

La liste révisée devrait être publiée avant avril 2023.