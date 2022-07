L’OMS exige le retour des masques Covid

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que la pandémie de coronavirus était loin d’être terminée

Alors que les cas de Covid-19 ont tendance à augmenter dans le monde, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mardi les autorités à rétablir le masquage, la ventilation et la distanciation sociale.

S’exprimant lors d’un briefing hebdomadaire, Tedros a déclaré que « le virus circule librement et les pays ne gèrent pas efficacement la maladie. » Alors que l’OMS a conclu la semaine dernière que le virus restait une “urgence de santé publique de portée internationale”, Tedros a affirmé que la pandémie était « loin d’être terminé.

Au cours de la semaine du 4 au 10 juillet 2022, plus de 5,7 millions de nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés, soit une augmentation de 6 % par rapport à la semaine précédente. Les décès, cependant, sont restés relativement stables tout au long de cet été, avec un peu plus de 9 800 signalés dans la semaine précédant le 4 juillet, cinq fois moins que la même semaine l’an dernier.

Tedros a appelé les autorités nationales à intensifier leurs efforts pour “communiquer le risque” au public, et a appelé au retour de “Des mesures sociales de santé publique comme le masquage, l’éloignement et la ventilation.”

Les mandats de masque et les exigences de distanciation sociale ont été largement abandonnés plus tôt cette année, bien que certains pays – dont la Chine et la Corée du Sud – exigent toujours des masques faciaux dans la plupart des lieux publics.