L’OMS exhorte les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter des masques alors que la variante se propage

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer à porter des masques, à se distancer socialement et à pratiquer d’autres mesures de sécurité en cas de pandémie de Covid-19, car la variante delta hautement contagieuse se propage rapidement à travers le monde.

« Les gens ne peuvent pas se sentir en sécurité simplement parce qu’ils ont reçu les deux doses. Ils ont encore besoin de se protéger », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, lors d’un point de presse depuis le siège de l’agence à Genève.

« Le vaccin à lui seul n’arrêtera pas la transmission communautaire », a ajouté Simao. « Les gens doivent continuer à utiliser des masques de manière cohérente, être dans des espaces ventilés, l’hygiène des mains … la distance physique, éviter le surpeuplement. Cela continue d’être extrêmement important, même si vous êtes vacciné lorsque vous avez une transmission communautaire en cours. «

Les commentaires de l’organisation sanitaire interviennent alors que certains pays, dont les États-Unis, ont largement supprimé les masques et les restrictions liées à la pandémie, car les vaccins Covid-19 ont contribué à réduire le nombre de nouvelles infections et de décès.

Le nombre de nouvelles infections aux États-Unis est resté stable au cours de la semaine dernière à une moyenne de 11 659 nouveaux cas par jour, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Pourtant, les nouvelles infections ont chuté au cours des derniers mois.

Les responsables de l’OMS ont déclaré qu’ils demandaient aux personnes entièrement vaccinées de continuer à « jouer la sécurité » car une grande partie du monde reste non vaccinée et des variantes hautement contagieuses, comme le delta, se propagent dans de nombreux pays, provoquant des épidémies.

Le journal de Wall Street signalé vendredi qu’environ la moitié des adultes infectés lors d’une épidémie de la variante delta en Israël ont été entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui a incité le gouvernement à réimposer une exigence de masque d’intérieur et d’autres mesures.

« Oui, vous pouvez réduire certaines mesures et différents pays ont des recommandations différentes à cet égard. Mais il faut toujours être prudent », a déclaré le Dr Bruce Aylward, conseiller principal du directeur général de l’OMS, lors du briefing. « Comme nous le voyons, de nouvelles variantes émergent. »

L’OMS a déclaré la semaine dernière que le delta devenait la variante dominante de la maladie dans le monde.

Les responsables de l’OMS ont déclaré que la variante, trouvée pour la première fois en Inde mais maintenant dans au moins 92 pays, est la souche de coronavirus la plus rapide et la plus adaptée à ce jour, et elle « relèvera » les personnes les plus vulnérables, en particulier dans les endroits où les taux de vaccination Covid sont faibles.

Ils ont déclaré qu’il y avait des rapports selon lesquels la variante delta provoque également des symptômes plus graves, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces conclusions. Pourtant, il y a des signes que la souche delta pourrait provoquer des symptômes différents de ceux d’autres variantes.

Il a le potentiel « d’être plus mortel parce qu’il est plus efficace dans la façon dont il se transmet entre les humains et il finira par trouver les personnes vulnérables qui deviendront gravement malades, devront être hospitalisées et potentiellement mourir », Dr Mike Ryan, directeur exécutif. du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a déclaré lundi.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a déclaré que les décès de Covid à l’échelle nationale continueraient d’augmenter en raison de la propagation de la variante delta « dangereuse », la qualifiant de « grave préoccupation ».

Il a averti que les Américains qui ne sont toujours pas vaccinés sont particulièrement à risque.

« Plus de six cent mille Américains sont morts, et avec cette variante delta, vous savez qu’il y en aura d’autres également. Vous savez que cela va arriver. Nous devons faire vacciner les jeunes », a déclaré Biden jeudi dans un centre communautaire. à Raleigh, Caroline du Nord