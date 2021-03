L’OMS a exprimé à plusieurs reprises l’alarme au sujet de l’épidémie au Brésil, qui est le deuxième pays le plus durement touché après les États-Unis, et a enregistré plus de 273 000 décès et 22,3 millions de cas.

