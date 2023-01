L’OMS exhorte la Chine à publier plus d’informations sur le COVID-19 après que Pékin a signalé 60 000 décès liés au coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé exhorte la Chine à continuer de publier des données sur le COVID-19 après que Pékin a signalé samedi près de 60 000 décès liés au coronavirus depuis le 8 décembre.

L’annonce de Pékin était le premier bilan officiel depuis que le Parti communiste au pouvoir a brusquement abandonné les restrictions antivirus en décembre malgré une augmentation des infections qui a inondé les hôpitaux. Cela a laissé l’OMS et d’autres gouvernements demander des informations, tandis que les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres pays ont imposé des contrôles aux visiteurs chinois.

Auparavant, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies n’avait signalé que 36 décès entre le 7 décembre et le 8 janvier, selon le Washington Post.

Dans le bilan révisé des décès, Pékin a déclaré que 5 503 personnes sont décédées d’une insuffisance respiratoire causée par le COVID-19 et qu’il y a eu 54 435 décès dus au cancer, aux maladies cardiaques et à d’autres affections associées au COVID-19 entre le 8 décembre et le 12 janvier.

OMICRON SUBVARIANT XBB.1.5 PROBABLEMENT PLUS SUSCEPTIBLE D’INFECTER CEUX QUI SONT VACCINÉS, DISENT LES OFFICIELS

Les derniers chiffres ont marqué une augmentation significative par rapport au précédent total de décès douteusement bas de 10 775 depuis que la maladie a été découverte pour la première fois à Wuhan en 2019.

L’OMS a déclaré que l’annonce de Pékin samedi “permet de mieux comprendre la situation épidémiologique”.

Il a indiqué que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’était entretenu par téléphone avec le ministre de la Santé Ma Xiaowei.

“L’OMS a demandé que ce type d’informations détaillées continue d’être partagée avec nous et le public”, a déclaré l’agence.

La Commission nationale de la santé a déclaré que seuls les décès dans les hôpitaux étaient comptés, ce qui signifie que toute personne décédée à domicile ne serait pas incluse. Il n’a donné aucune indication sur le moment ou s’il pourrait publier des chiffres mis à jour.

LA CHINE LUTTE POUR DÉMANTÈLER LES POLITIQUES CONTROVERSÉES « ZÉRO COVID »

Un responsable de la santé a déclaré que le “pic d’urgence national est passé” sur la base d’une baisse de 83% du nombre quotidien de personnes se rendant dans les cliniques de fièvre par rapport au pic du 23 décembre.

La Chine n’a compté que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son bilan officiel, ce qui exclut de nombreux décès qui pourraient être attribués au virus dans d’autres pays.

Pendant ce temps, le service de train à grande vitesse a repris dimanche entre la Chine continentale et Hong Kong sous des restrictions qui permettent à 5 000 passagers de chaque côté de faire le voyage quotidiennement et nécessitent un test de virus négatif dans les 48 heures précédentes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les deux parties rouvrent les liaisons de voyage qui ont été suspendues dans le cadre de la stratégie “zéro-COVID” de Pékin, qui visait à empêcher le virus d’entrer en Chine. Hong Kong a imposé des restrictions différentes mais tout aussi sévères qui ont bloqué la plupart des voyages internationaux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.