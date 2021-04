Le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a annoncé lundi que le TAG mènerait son examen du médicament cette semaine avant de prendre une décision sur l’octroi d’une liste d’utilisation d’urgence (EUL) au vaccin Covid dans un délai d’un à quatre jours.

La décision d’accorder la LUE dans le cadre du programme d’examen de l’OMS intervient alors que le vaccin Moderna sollicite ou a obtenu une autorisation d’urgence directement auprès des services de santé gouvernementaux.

Lundi, la Food and Drug Administration des Philippines a confirmé que la société pharmaceutique avait déposé une demande avant l’arrivée d’une cargaison de jabs dans le pays.

Moderna a déjà obtenu une autorisation d’urgence de l’Agence européenne des médicaments (EMA), de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

La procédure d’inscription en cas d’urgence est une mesure utilisée par l’OMS pour évaluer les médicaments non autorisés et accélérer le processus de mise à disposition des personnes touchées par une urgence de santé publique.

L’OMS a commencé à utiliser l’EUL pour accorder l’autorisation aux jabs Covid le 31 décembre 2020, après avoir donné le feu vert à Pfizer-BioNTech, à deux versions du vaccin AstraZeneca-Oxford et au vaccin Janssen.

Parallèlement à l’examen du produit Moderna, le TAG examine également s’il convient d’accorder la LUE aux vaccins Sinopharm et Sinovac Covid développés par la Chine, lors de sa réunion le 3 mai.

L’organisme de santé gère le programme international de vaccination Covid, COVAX, qui vise à assurer un accès équitable aux injections dans le monde, l’OMS prévoyant de délivrer deux milliards de doses à des personnes dans 190 pays avant la fin de 2021. être inclus dans le schéma COVAX.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!