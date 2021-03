«Cela comprend un renforcement considérable de la coopération internationale pour améliorer, par exemple, les systèmes d’alerte, le partage de données, la recherche, ainsi que la production et la distribution locales, régionales et mondiales de contre-mesures médicales et de santé publique, telles que vaccins, médicaments, diagnostics et équipements de protection individuelle. . »

Pour éviter les troubles de type coronavirus à l’avenir, «Les nations devraient travailler ensemble à l’élaboration d’un nouveau traité international de préparation et d’intervention en cas de pandémie.» La pandémie de coronavirus, qui a infecté plus de 127,6 millions dans le monde et tué près de 2,8 millions, a à leur avis exploité le monde «Faiblesses et divisions», mais cela pourrait aussi devenir une opportunité de «Se rassemblent en tant que communauté mondiale pour une coopération pacifique qui va au-delà de cette crise.»

