L’OMS et l’AMA signent un protocole d’accord pour collaborer en faveur d’un sport propre et sans dopage

L’Agence mondiale antidopage (AMA) et l’OMS ont signé un protocole d’accord de quatre ans pour permettre aux experts des deux organisations internationales de collaborer et de partager des informations sur des questions à la croisée de l’antidopage et de la santé publique.

Le protocole d’accord a été signé à Genève, en Suisse, par le président de l’AMA, Witold Bańka, et le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’accord durera jusqu’au 1er octobre 2027 et fournit un cadre de coopération entre l’OMS et l’AMA pour poursuivre leurs objectifs, notamment en ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention de la toxicomanie et des drogues émergentes, ainsi que la promotion d’un sport propre.

M. Bańka a déclaré : « Le protocole d’accord signé aujourd’hui avec l’Organisation mondiale de la santé marque un tournant décisif qui bénéficiera aux efforts antidopage du monde entier. L’AMA dirige la mission collaborative mondiale pour un sport sans dopage ; et, ce faisant, nous protégeons également la santé des individus partout dans le monde. L’un des trois critères pour qu’une substance soit ajoutée à la liste des substances de l’AMA. Liste des substances et méthodes interdites c’est s’il représente un risque réel ou potentiel pour la santé des athlètes. Grâce à notre accord avec l’OMS, les experts des deux organisations pourront travailler en collaboration pour échanger des informations sur les substances émergentes et renforcer les positions scientifiques qui profiteront à terme non seulement aux athlètes, mais à la société dans son ensemble.

« L’engagement de l’OMS en faveur de la santé et du bien-être de la société dans son ensemble correspond parfaitement à notre mission. Je tiens à remercier le Dr Tedros et son équipe de l’OMS pour leurs efforts ayant conduit à cet accord historique et pour leur engagement en faveur d’un sport sain et propre dans le monde entier. »

Le Dr Tedros a déclaré que le partenariat avec l’AMA reflète l’engagement de l’OMS à travailler en étroite collaboration avec le secteur du sport pour encourager une activité physique accrue à l’échelle mondiale afin de promouvoir une vie plus saine pour tous.

« Le sport et toutes les formes d’activité physique sont essentiels à une bonne santé, et le sport de compétition joue un rôle clé pour inciter les gens à être plus actifs », a déclaré le Dr Tedros. « L’utilisation de substances améliorant la performance peut nuire aux athlètes, et certainement au sport et à ceux qui considèrent les athlètes comme des modèles. Garder le sport propre présente donc des avantages au-delà de l’arène sportive, pour la santé et le bien-être des individus et sociétés partout dans le monde. »

Les thèmes du protocole d’accord comprennent :

prévention et évaluation des risques pour la santé associés à la consommation de substances psychoactives et aux troubles associés, en mettant l’accent sur les composés dopants et la consommation de substances chez les athlètes ;

sensibilisation et plaidoyer en faveur d’un sport propre et de la prévention de l’abus de substances dans le monde entier ;

sensibiliser à travers des initiatives éducatives avec le soutien d’ambassadeurs de bonne volonté et d’influenceurs pour susciter un changement positif ;

la collaboration sur les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, y compris l’identification de nouveaux médicaments psychoactifs émergents grâce au partage d’informations, au soutien mutuel et à l’engagement avec les fédérations sportives ; et

rendre compte des abus et des utilisations inappropriées de produits médicaux falsifiés ou de qualité inférieure dans le sport.

Le protocole d’accord s’aligne également sur l’objectif commun des deux organisations consistant à atteindre les Objectif durable 3 des Nations Unies: Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ces objectifs découlent de la volonté des Nations Unies Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui a été adoptée par tous les États membres des Nations Unies en 2015 et fournit un projet commun de paix et de prospérité pour les peuples et la planète, aujourd’hui et à l’avenir.

Cet accord formel entre l’AMA et l’OMS fait suite à une première réunion entre les deux organisations qui a eu lieu à avril 2023 au siège de l’OMS à Genève.