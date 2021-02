L’OMS envoie des alertes Ebola à 6 pays après la déclaration d’épidémie en Guinée, alors que les pays espèrent éviter la catastrophe de 2014-2016

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde plusieurs pays africains contre d’éventuelles infections à Ebola après la découverte de nouveaux cas en Guinée et en RD du Congo. La dernière épidémie majeure dans la région a tué plus de 10 000 personnes.

«Nous avons déjà alerté les six pays autour [them], y compris bien sûr la Sierra Leone et le Libéria, et ils avancent très vite pour se préparer et être prêts et pour rechercher toute infection potentielle », A déclaré la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris.

La Guinée a des frontières avec la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone.

Une épidémie d’Ebola a été déclarée dimanche dans le sud de la Guinée – la première fois que la maladie mortelle est signalée dans le pays depuis 2016.

Des soupçons initiaux ont été soulevés après le décès d’une infirmière travaillant dans un établissement de santé local à la fin du mois dernier. Six personnes qui sont venues à ses funérailles ont signalé des symptômes de type Ebola, et deux d’entre elles sont décédées depuis. Le bilan d’Ebola, un virus de la fièvre hémorragique, en Guinée est passé à cinq mardi.

Des experts de l’ONU et des responsables de la santé travaillent actuellement en Guinée pour gérer l’épidémie. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’organisme mondial de santé avait lancé des efforts pour garantir l’accès aux vaccins et aux traitements contre Ebola. Le gouvernement guinéen, quant à lui, a interdit les grands rassemblements pendant un mois pour éviter la propagation du virus.

De nouveaux cas ont également été signalés en République démocratique du Congo, où une campagne de vaccination a été lancée.

Aussi sur rt.com L’OMS « intensifie sa préparation » à une nouvelle épidémie d’Ebola surnommée « ÉPIDÉMIE » en Guinée

Ebola se transmet par contact direct avec les fluides corporels d’une personne atteinte de la maladie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, une personne ne peut propager Ebola qu’après avoir développé des symptômes.

Les taux de mortalité dus au virus peuvent varier de 25% à 90%, selon l’OMS.

Plus de 28 600 personnes ont été infectées par Ebola pendant l’épidémie de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, et 11 325 d’entre elles sont décédées, selon les données des CDC. C’était la plus grande épidémie d’Ebola de l’histoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!