L’Organisation mondiale de la santé (OMS) peut et doit remédier aux échecs qui ont conduit à une réponse initiale trop lente à la pandémie de Covid-19, a déclaré le coprésident d’un groupe d’examen indépendant.

«Je pense que l’OMS est réformable», a déclaré Ellen Johnson Sirleaf mardi, au lendemain de la publication d’un rapport qu’elle a aidé à rédiger, qui soulignait l’échec de l’OMS à entreprendre des réformes globales.

« Nous ne sommes pas ici pour blâmer, mais pour faire des recommandations concrètes pour aider le monde à réagir plus vite et mieux à l’avenir », Sirleaf a déclaré aux journalistes.

Le groupe d’experts indépendant de l’OMS a publié lundi son rapport intérimaire sur la réponse mondiale à la pandémie, qui critiquait les mesures sanitaires de la Chine et plusieurs des actions de l’OMS, y compris son utilisation tardive du terme. « pandémie. »

Le rapport a révélé que l’agence de santé n’avait pas donné suite aux recommandations de plusieurs rapports précédents, notamment pour qu’elle élabore un plan mondial pour «Préparation et réponse en matière de santé publique», ainsi que la refonte de son système de financement.

«Le groupe d’experts note avec une profonde inquiétude que l’incapacité à adopter un changement fondamental malgré les avertissements émis a laissé le monde dangereusement exposé, comme le prouve la pandémie Covid-19» le rapport lit.

Il s’est également demandé pourquoi le comité d’urgence de l’OMS ne s’était réuni que le 22 janvier de l’année dernière, trois semaines après que la Chine a signalé ses premiers cas de Covid-19. L’organe de l’ONU n’a déclaré une urgence de santé publique internationale que le 30 janvier.

Pendant ce temps, le panel a déclaré que la Chine aurait dû partager ses preuves de la propagation du virus « Plus largement et de manière proactive, » alors que les autorités locales et nationales du pays auraient dû appliquer leurs mesures de santé publique « Avec plus de force. »

Une mission d’enquête OMS Covid-19 est actuellement en cours en Chine. Une équipe de 15 scientifiques a été envoyée dans la ville chinoise de Wuhan pour enquêter sur les origines du virus.

