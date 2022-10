L’OMS dit qu’une nouvelle vague de Covid-19 émerge en Europe

L’Europe a enregistré une augmentation de 8% des cas de Covid-19.

Selon l’OMS, des millions de personnes en Europe n’ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19.

Les chiffres français du Covid-19 publiés le 3 octobre ont montré que la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens avait atteint 45 631, son plus haut niveau depuis le 2 août.

Une nouvelle vague de cas de Covid-19 semble se propager en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les données régionales de l’OMS ont montré que seule l’Europe a enregistré une augmentation des cas de Covid-19 au cours de la semaine qui s’est terminée le 2 octobre, enregistrant une augmentation de 8% par rapport à la semaine précédente.

“Bien que nous ne soyons pas là où nous étions il y a un an, il est clair que la pandémie de Covid-19 n’est toujours pas terminée”, ont déclaré mercredi le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, et la directrice de l’ECDC, Andrea Ammon, dans un communiqué conjoint.

“Nous voyons malheureusement des indicateurs augmenter à nouveau en Europe, suggérant qu’une autre vague d’infections a commencé”, ont-ils déclaré.

La co-circulation de #COVID-19[FEMININE et la grippe saisonnière pourrait mettre les plus vulnérables et nos systèmes de santé en danger cet hiver. Ensemble avec @ECDC_EU et @OMS_Europe, nous encourageons tout le monde à se faire vacciner contre les deux virus. ??La vaccination sauve des vies. https://t.co/5rIcYrsVxh – Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 12 octobre 2022

L’OMS et l’ECDC ont noté que des millions de personnes à travers l’Europe n’ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19. Ils ont exhorté les pays européens à administrer à la fois les vaccins contre la grippe et le Covid-19 avant une augmentation attendue des cas de grippe saisonnière.

«La co-circulation potentielle de Covid-19 et de la grippe saisonnière exposera les personnes vulnérables à un risque accru de maladie grave et de décès, avec la probabilité d’une pression accrue sur les hôpitaux et les travailleurs de la santé, déjà épuisés depuis près de trois ans en première ligne de la pandémie », ont-ils déclaré.

“Il n’y avait pas de temps à perdre”, ont-ils déclaré, ajoutant que les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant de comorbidités, devraient se faire vacciner contre la grippe et le coronavirus.

La semaine dernière, un responsable de la santé en France a déclaré que le pays était entré dans une huitième vague de virus.

“Oui, nous sommes dans cette huitième vague”, a déclaré Brigitte Autran, membre du conseil stratégique de vaccination du gouvernement. “Tous les indicateurs sont à la hausse.”

L’ECDC et l’OMS Europe ont émis leur avertissement après que le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré en septembre que les cas de Covid-19 avaient chuté de façon spectaculaire au cours de la semaine du 4 septembre, atteignant leur nombre le plus bas depuis mars 2020, lorsque la pandémie a commencé. Il avait dit que “la fin est en vue”.

Néanmoins, Tedros a exhorté les nations à poursuivre leurs efforts contre le virus, qui a tué plus de six millions de personnes et infecté plus de 606 millions dans le monde.

Le mois dernier, l’agence des médicaments de l’Union européenne a déclaré que de toutes nouvelles variantes de Covid-19 pourraient émerger cet hiver, mais les vaccins existants devraient protéger les gens contre les maladies graves et la mort.