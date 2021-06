L’OMS dit que le delta devient la variante dominante de Covid dans le monde

Un affichage d’informations publiques conjoint du gouvernement et du NHS indique qu’une variante préoccupante de Covid-19 a été identifiée localement et fournit des conseils aux résidents le 11 juin 2021 à Hounslow, au Royaume-Uni.

Delta, la variante hautement contagieuse de Covid-19 identifiée pour la première fois en Inde, devient la variante dominante de la maladie dans le monde, a déclaré vendredi le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé.

Cela est dû à sa « transmissibilité considérablement accrue », a déclaré la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, lors d’une conférence de presse au siège de l’agence à Genève. Des études suggèrent que le delta est environ 60% plus transmissible que l’alpha, la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni qui était plus contagieuse que la souche originale qui a émergé de Wuhan, en Chine, fin 2019.

La situation mondiale « est tellement dynamique à cause des variantes qui circulent », a-t-elle ajouté.

La variante s’est propagée dans plus de 80 pays et elle continue de muter à mesure qu’elle se propage à travers le monde, a déclaré mercredi l’OMS. Il représente désormais 10% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, contre 6% la semaine dernière, selon les Centers for Disease Control and Prevention.