L’ancien directeur de la bibliothèque Nixon suggère que Biden ignore le procès de destitution de Trump au péril de l’Amérique

Le président Biden et ses collaborateurs ont clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de commenter, ni même de prêter beaucoup d'attention, au deuxième procès de destitution au Sénat de l'ancien président Donald Trump, qui commence mardi. Lorsque les journalistes ont demandé à Biden comment et si Trump devait être tenu responsable de son rôle dans le siège violent du Capitole américain le 6 janvier, il a répondu: « Nous laisserons le Sénat régler cela. » Politico a résumé la stratégie de destitution de Trump de Biden comme suit: « Asseyez-vous et STFU. » Les alliés de Biden ont expliqué à Politico et au Washington Post que la Maison Blanche ne voit aucun avantage, politique ou pratique, à peser sur la destitution de Trump. Biden se concentre – et veut être vu en train de se concentrer – sur l'apprivoisement de la pandémie de COVID-19, notamment en faisant passer sa facture de relance du coronavirus de 1,9 milliard de dollars. Le fait d'ignorer le procès du Sénat fait également écho à la façon dont l'équipe de Biden a géré ce que Politico appelle des «distractions de Trump» pendant la campagne électorale, et, note le Post, cela «crée un contraste avec Trump, qui semblait parfois peser sur toutes les controverses auxquelles le pays était confronté». et regardé fréquemment la télévision pendant les heures de travail. En outre, il est peu probable que ce que Biden dit fasse pencher la balance vers la condamnation, ce qui oblige 17 républicains du Sénat à rompre avec l'ancien président. Plus généralement, Biden a indiqué qu'il souhaitait dépasser l'ère Trump. Pourtant, « on ne sait pas si la Maison Blanche sera, ou peut même, être aussi éloignée de ce drame politique, comme le suggèrent Biden et ses collaborateurs », rapporte le Post. « Aucun président en exercice n'a jamais eu à faire face au procès de destitution de son prédécesseur qui se déroulait au cours de sa propre présidence, sans parler des semaines d'ouverture cruciales qui présentent souvent la meilleure ouverture pour faire avancer les choses. » Le président le plus proche de ce dilemme est Gerald Ford, qui a remplacé le président Richard Nixon après avoir démissionné plutôt que d'être confronté à la destitution et à la destitution probable, Timothy Naftali, un historien qui a écrit sur la destitution et a été directeur de la présidentielle Richard Nixon. Musée et bibliothèque, a déclaré au Post. « Ford avait besoin de trouver un moyen de tourner la page. » « Je comprends pourquoi Gerald Ford a fait ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il y avait un coût à tourner le coin aussi vite que lui », a ajouté Naftali. « Et je crains que, grâce à une inquiétude compréhensible concernant la pandémie, Joe Biden puisse prendre le virage trop rapidement. »