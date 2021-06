La variante delta hautement contagieuse est la souche de coronavirus la plus rapide et la plus apte à ce jour, et elle « retiendra » les personnes les plus vulnérables, en particulier dans les endroits à faible Covid-19 taux de vaccination, ont averti lundi des responsables de l’Organisation mondiale de la santé.

Delta, identifié pour la première fois en Inde, a le potentiel « d’être plus mortel car il est plus efficace dans la manière dont il se transmet entre les humains et il finira par découvrir que les personnes vulnérables qui tomberont gravement malades devront être hospitalisées et potentiellement mourir », a déclaré le Dr. Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Ryan a déclaré que les dirigeants mondiaux et les responsables de la santé publique peuvent aider à défendre les plus vulnérables grâce au don et à la distribution de vaccins Covid.

« Nous pouvons protéger ces personnes vulnérables, ces travailleurs de première ligne », a déclaré Ryan, « et le fait que nous ne l’ayons pas fait, comme l’a dit le directeur général (Tedros Adhanom Ghebreyesus) à maintes reprises, est un échec moral catastrophique au niveau mondial niveau. »

L’OMS a déclaré vendredi que le delta devenait la variante dominante de la maladie dans le monde.

L’agence a déclaré delta une « variante préoccupante » le mois dernier. Un variant peut être étiqueté comme « préoccupant » s’il s’est avéré plus contagieux, plus mortel ou plus résistant aux vaccins et traitements actuels, selon l’organisme de santé.

Delta remplace maintenant l’alpha, la variante hautement contagieuse qui a balayé l’Europe et plus tard les États-Unis plus tôt cette année, a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, dans une récente interview.

Des études suggèrent qu’elle est environ 60% plus transmissible que l’alpha, qui était plus contagieuse que la souche originale qui a émergé de Wuhan, en Chine, fin 2019.

Le delta s’est maintenant étendu à 92 pays, a déclaré lundi Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid. Il représente désormais au moins 10% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et est en passe de devenir la variante dominante du pays.

Le Royaume-Uni a récemment vu le delta y devenir la variante dominante, dépassant sa variante alpha native, qui a été détectée pour la première fois dans le pays l’automne dernier. La variante delta représente désormais plus de 60% des nouveaux cas au Royaume-Uni

Les responsables de l’OMS ont déclaré qu’il y avait des rapports selon lesquels la variante delta provoque également des symptômes plus graves, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces conclusions. Pourtant, il y a des signes que la souche delta pourrait provoquer des symptômes différents de ceux d’autres variantes.

« Cette variante delta particulière est plus rapide, elle est plus en forme, elle éliminera les plus vulnérables plus efficacement que les variantes précédentes, et donc s’il reste des personnes sans vaccination, elles restent encore un risque supplémentaire », a déclaré Ryan lundi.