L’OMS demande une action après les décès dus au sirop contre la toux

L’Organisation mondiale de la santé a appelé à une “action immédiate et concertée” pour protéger les enfants des médicaments contaminés après une série de décès d’enfants liés aux sirops contre la toux l’année dernière.

En 2022, plus de 300 enfants – principalement âgés de moins de 5 ans – en Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan sont morts d’une insuffisance rénale aiguë, dans des décès associés à des médicaments contaminés, a déclaré lundi l’OMS dans un communiqué.

Les médicaments, des sirops contre la toux en vente libre, avaient des niveaux élevés de diéthylène glycol et d’éthylène glycol.

“Ces contaminants sont des produits chimiques toxiques utilisés comme solvants industriels et agents antigel qui peuvent être mortels même pris en petites quantités, et ne devraient jamais être trouvés dans les médicaments”, a déclaré l’OMS.

Outre les pays ci-dessus, l’OMS a déclaré lundi à Reuters que les Philippines, le Timor Leste, le Sénégal et le Cambodge pourraient être potentiellement touchés car ils pourraient avoir les médicaments en vente. Il a appelé à une action dans ses 194 États membres pour éviter davantage de décès.

“Étant donné qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés, l’OMS appelle les différentes parties prenantes clés engagées dans la chaîne d’approvisionnement médicale à prendre des mesures immédiates et coordonnées”, a déclaré l’OMS.

L’OMS a déjà envoyé des alertes produits spécifiques en octobre et au début de ce mois, demandant que les médicaments soient retirés des étagères, pour les sirops contre la toux fabriqués par les Indiens Maiden Pharmaceuticals et Marion Biotech, qui sont respectivement liés à des décès en Gambie et en Ouzbékistan.

Il a également émis un avertissement l’année dernière pour les sirops contre la toux fabriqués par quatre fabricants indonésiens, PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex et PT AFI Pharma, qui étaient vendus sur le marché intérieur.

Les entreprises impliquées ont soit nié que leurs produits aient été contaminés, soit refusé de commenter pendant que les enquêtes sont en cours.

L’OMS a réitéré son appel pour que les produits signalés ci-dessus soient retirés de la circulation et a appelé plus largement les pays à veiller à ce que tout médicament mis en vente soit approuvé par les autorités compétentes. Il a également demandé aux gouvernements et aux régulateurs d’affecter des ressources pour inspecter les fabricants, accroître la surveillance du marché et prendre des mesures si nécessaire.

Il a appelé les fabricants à n’acheter que des ingrédients bruts auprès de fournisseurs qualifiés, à tester leurs produits de manière plus approfondie et à conserver des enregistrements du processus. Les fournisseurs et les distributeurs doivent vérifier les signes de falsification et ne distribuer ou vendre que des médicaments dont l’utilisation est autorisée, a ajouté l’OMS.