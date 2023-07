L’OMS demande instamment un «système de surveillance» pour les personnes les plus vulnérables à la chaleur extrême – National

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) encourage les pays à mettre en place un « système de surveillance solide » pour aider les personnes les plus vulnérables aux risques sanitaires de la chaleur accablante, notamment les coups de chaleur et l’épuisement.

Selon l’OMS, les plus vulnérables sont les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et respiratoires et de diabète, ainsi que les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les sans-abri.

L’OMS n’a pas répondu à la demande de Global News au moment de la publication de clarifier ce qu’elle entendait par un système de surveillance, mais un rapport de 2021 de l’agence des Nations Unies sur la chaleur et la santé en Europe a déclaré que la «surveillance active» comprend l’identification des sous-groupes sensibles par le biais du système de santé et des registres de la population.

Il a donné l’exemple du programme italien d’aide au logement et d’aide aux sans-abri (HHAP) qui exige formellement l’établissement de listes de sous-groupes sensibles, qui sont ensuite envoyées aux autorités sanitaires pour mettre en place une surveillance active par les médecins généralistes (MG) et les services sociaux.

« Nous sommes très préoccupés par ceux qui sont plus vulnérables », a déclaré Maria Neira, directrice du département santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé à l’OMS, lors d’une conférence de presse mercredi.

« En cas d’urgence, chaque gouvernement, local, central, doit envisager un système de surveillance très solide pour s’assurer que nous protégeons immédiatement toutes ces personnes potentiellement à risque. »

Neira a déclaré que les hôpitaux doivent être préparés car une chaleur élevée peut exacerber les problèmes de santé.

La recommandation intervient alors que certaines parties de l’Europe, de l’Asie et des États-Unis connaissent des vagues de chaleur, la journée la plus chaude jamais enregistrée ayant frappé il y a deux semaines, selon l’OMS. Les deux dernières semaines de juillet ont battu des records de température mondiale et juin a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde.

Neira a également souligné que l’urbanisme est fondamental pour lutter contre les températures plus élevées, comme pour s’assurer que les gens ont un endroit frais où ils peuvent aller si leur maison ne peut pas être refroidie.

« Nous aurons besoin d’endroits au niveau de la ville pour que les gens aient une sorte de refuge climatique », a-t-elle déclaré.

Alors que la chaleur a été le principal problème pour certains endroits, d’autres sont confrontés à d’autres risques naturels, notamment de fortes pluies en Corée du Sud et des crues soudaines et des glissements de terrain dans le nord de l’Inde qui ont tué plus de 100 personnes depuis le 1er juin.

Le changement climatique s’est avéré être un facteur dans les conditions météorologiques erratiques, Neira appelant à davantage de mesures.

« À moyen et long terme, nous devons également décarboner notre société », a-t-elle déclaré.

– avec des fichiers de Reuters