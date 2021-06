L’OMS demande des masques ; Pfizer, Immunité longue du vaccin Moderna : mises à jour

L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter des masques à l’intérieur et à pratiquer la distanciation sociale alors que la variante delta augmente dans de nombreuses régions du monde.

« Les gens ne peuvent pas se sentir en sécurité simplement parce qu’ils ont reçu les deux doses. Ils ont encore besoin de se protéger », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l’OMS, lors d’un point de presse vendredi.

Les Centers for Disease Control, cependant, ont déclaré aux Américains vaccinés en mai qu’ils n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur. Les responsables du CDC ont souligné les orientations lundi et n’ont donné aucune indication que cela changerait, selon le New York Times.

Mais certaines régions du pays exhortent toujours les résidents vaccinés à porter des masques à l’intérieur.

« Jusqu’à ce que nous comprenions mieux comment et à qui la variante delta se propage, tout le monde devrait se concentrer sur une protection maximale », le a déclaré lundi le comté de Los Angeles de la santé publique. La variante delta représente désormais 50% des cas actifs à Los Angeles, ont déclaré jeudi des responsables, alors qu’elle représente 1 cas sur 5 dans le pays.

23 États ont eu plus de cas au cours de la dernière semaine que la semaine précédente, selon une analyse des données de l’Université Johns Hopkins. 26 États ont fait plus de morts qu’une semaine plus tôt.

Aussi dans l’actualité :

►Les femmes en âge de travailler ont consacré en moyenne 173 heures de garde d’enfants supplémentaires non rémunérées jusqu’en octobre de l’année dernière, selon un nouveau rapport.

►Près de 5 000 personnes sont en quarantaine après que des lycéens en vacances ont déclenché une épidémie majeure de COVID-19 sur l’île méditerranéenne de Majorque, a déclaré lundi un haut responsable.

►L’Italie a levé lundi son mandat de masques d’extérieur alors que les cas baissent et que les vaccinations augmentent dans le pays qui a connu une horrible vague au début de la pandémie.

►Hong Kong a annoncé qu’il interdirait tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni à partir de jeudi, car il cherche à freiner la propagation de nouvelles variantes du coronavirus.

►Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré lundi que Porto Rico recevrait près de 4 milliards de dollars de fonds fédéraux de secours en cas de pandémie d’éducation pour aider à renforcer la lutte du territoire américain contre COVID-19.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 604 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 181,3 millions de cas et plus de 3,92 millions de décès. Plus de 153,7 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 46,3% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Bien que les vaccins COVID-19 fonctionnent incroyablement bien pour la grande majorité des gens, environ 10 millions d’Américains dont le système immunitaire est compromis à cause de médicaments ou de maladies peuvent ne pas être bien protégés. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Selon une étude, les vaccins Pfizer et Moderna pourraient offrir une immunité pour les années à venir

Les vaccins Pfizer et Moderna ont créé une immunité durable qui peut protéger les gens du COVID-19 pendant des années, une nouvelle étude trouvée.

Les nouveaux résultats signifient que les personnes qui ont reçu les vaccins à ARNm peuvent ne pas avoir besoin de rappels tant que les variantes n’évoluent pas de manière drastique.

Quant à ceux qui se sont rétablis du coronavirus et ont reçu le vaccin plus tard, un rappel peut ne pas être nécessaire même si le virus mute, suggèrent les résultats de l’étude. L’étude, publiée dans la revue Nature, n’a pas pris en compte le vaccin Johnson & Johnson dans ses recherches, mais il devrait être moins durable.

« C’est un bon signe de la durabilité de notre immunité contre ce vaccin », a déclaré Ellebedy au New York Times.

95% de ceux qui sont morts de COVID-19 dans le Wisconsin depuis mars n’étaient pas vaccinés ou complètement vaccinés

Presque tous les Wisconsinites qui sont récemment décédés de COVID-19 n’étaient pas vaccinés – ou pas complètement vaccinés – ont déclaré lundi les responsables de la santé de l’État.

Et seulement 1% de tous les cas confirmés et probables de COVID-19 depuis le 1er janvier ont été parmi ceux qui ont été complètement vaccinés, a déclaré une porte-parole du département d’État des services de santé.

La triste nouvelle est arrivée alors que le Wisconsin a finalement atteint une étape importante lundi, avec 50,1% de la population de l’État recevant au moins une dose du vaccin COVID-19.

Entre le 1er mars et le 24 juin, 95% des décès confirmés et probables dus au COVID-19 étaient parmi ceux qui n’étaient pas complètement vaccinés, a déclaré la porte-parole du DHS Elizabeth Goodsitt dans un e-mail.

« La science est claire : les vaccins fonctionnent dans le monde réel. Ils sauvent des vies », a déclaré Goodsitt. « Et si vous êtes complètement vacciné, vous êtes protégé. Les trois vaccins ont été testés et se sont avérés sûrs et efficaces. »

Goodsitt a ajouté : « Jetez un œil aux données COVID-19 et vous verrez que les cas, les hospitalisations et les décès ont diminué depuis que les vaccins ont été autorisés et que nous avons commencé à recevoir des coups de feu. »

– Mary Spicuzza, sentinelle du Milwaukee Journal

Contribution : The Associated Press