L’OMS demande aux Big Pharma des données sur les vaccins plus transparentes avec moins de suppressions pour renforcer la «  confiance du public  » et «  l’intégrité  » scientifique

«La pandémie de Covid-19 a révélé à quel point l’accès aux données est essentiel à la confiance du public», les organisations ont déclaré vendredi dans une déclaration commune.

«L’ICMRA et l’OMS appellent l’industrie pharmaceutique à s’engager, dans des délais courts et sans attendre les changements juridiques, à fournir un accès volontaire et sans restriction aux données des résultats des essais.»

Les organisations ont déclaré que les données d’essais cliniques positives et négatives devraient être publiées, sans la rédaction d’informations confidentielles en raison de la «Intérêt majeur de la santé publique» dans les informations plus complètes.

L’ICMRA et l’OMS affirment également qu’une plus grande transparence aidera à éviter «Mauvaises décisions réglementaires», qui peuvent affecter les patients recevant des médicaments.

«Le manque d’accès public aux essais négatifs a été identifié comme une source de biais, ce qui affaiblit les conclusions des revues systématiques et fournit un faux sentiment de réconfort sur l’innocuité ou l’efficacité du médicament», ajoute la déclaration.

Les commentaires sont venus juste un jour après que l’OMS a soutenu la décision de l’administration du président américain Joe Biden cette semaine de renoncer temporairement à la protection des brevets pour les vaccins contre les coronavirus.

Cette décision, qui a provoqué la colère de certaines sociétés pharmaceutiques, a été décrite par le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comme un «Moment monumental dans la lutte contre Covid-19.»

Les partisans de ces plans affirment qu’une plus grande transparence des sociétés pharmaceutiques stimulera la production de vaccins, ce qui contribuera à augmenter le flux de vaccins vers des pays comme l’Inde qui connaissent actuellement des poussées de Covid-19.

Les critiques des propositions, quant à eux, ont rétorqué qu’une dérogation sur la propriété intellectuelle pour les vaccins peut prendre des années et ne rendra pas nécessairement les vaccins plus accessibles aux régions qui en ont le plus besoin ou aux pays les plus pauvres.

