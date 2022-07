L’OMS déclare une nouvelle épidémie de virus

Le Ghana signale ses premiers cas de virus hautement infectieux de Marburg

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme face à une nouvelle épidémie de virus après que deux cas de la maladie à virus de Marburg ont été signalés au Ghana, marquant la première fois que le virus mortel de type Ebola a été découvert dans ce pays d’Afrique de l’Ouest et seulement la deuxième fois qu’il a été vu dans la région.

Dans un article publié dimanche, l’OMS affirme que des échantillons de sang prélevés sur deux personnes le mois dernier dans la région sud d’Ashanti au Ghana suggèrent qu’elles avaient toutes deux le virus de Marburg.

Les deux patients présentaient des symptômes tels que diarrhée, fièvre, nausées et vomissements et sont décédés dans la journée suivant leur admission à l’hôpital fin juin. L’un des patients avait 26 ans, l’autre 51 ans.

Désormais, plus de 90 contacts des deux patients ont été identifiés et sont suivis à la fois par l’OMS et les autorités sanitaires régionales. L’agence mondiale de la santé affirme qu’elle aide également le Ghana en fournissant des équipements de protection, en renforçant la surveillance des maladies, les tests, la recherche des contacts et en sensibilisant le public aux risques et aux dangers de la maladie.

« Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, prenant une longueur d’avance pour se préparer à une éventuelle épidémie. Cela tombe bien car sans action immédiate et décisive, Marbourg peut facilement déraper. L’OMS est sur le terrain pour soutenir les autorités sanitaires et maintenant que l’épidémie est déclarée, nous rassemblons davantage de ressources pour la riposte », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

Le virus de Marburg est décrit par l’OMS comme une fièvre hémorragique virale hautement contagieuse similaire à la maladie à virus Ebola bien connue. La maladie peut être transmise aux personnes par des animaux infectés tels que les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes, des surfaces et des matériaux infectés.

On dit que le début de la maladie est soudain, avec une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises. Il est également noté que de nombreux patients développent une hémorragie interne ou externe grave dans les sept jours suivant l’infection.

“Il est donc conseillé au public d’éviter les grottes habitées par des colonies de chauves-souris et de bien cuire tous les produits à base de viande avant de les consommer”, Les autorités sanitaires ghanéennes avisées.

Alors que les taux de létalité ont varié de 24% à 88% lors des épidémies passées, selon la souche du virus, il n’existe toujours pas de vaccin ou de traitement antiviral approuvé pour la maladie. Les médecins ne peuvent utiliser que des soins de soutien tels que la réhydratation avec des liquides oraux ou intraveineux et le traitement de symptômes spécifiques pour améliorer la survie des patients.

La première épidémie du virus de Marburg jamais signalée s’est produite en Allemagne en 1967. Depuis lors, des épidémies et des cas sporadiques de la maladie ont été signalés en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, selon l’OMS.

L’épidémie la plus meurtrière à ce jour s’est produite en Angola en 2005, où plus de 200 personnes sont mortes de la maladie.