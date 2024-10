L’OMS déclare l’Égypte exempte de paludisme après 100 ans d’efforts

L’Égypte a été officiellement déclarée exempte de paludisme par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un succès majeur pour le pays. L’OMS a qualifié cette réalisation de « véritablement historique ».

Le paludisme est un problème en Égypte depuis des milliers d’années, mais cette maladie appartient désormais au passé. Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « Le paludisme est aussi vieux que la civilisation égyptienne, mais il n’existe plus dans le pays. »

L’Égypte a commencé à lutter contre le paludisme il y a près de 100 ans. Pour être déclaré exempt de paludisme, un pays doit démontrer qu’aucune transmission locale de la maladie ne s’est produite depuis au moins trois ans.

Le paludisme tue encore plus de 600 000 personnes chaque année, principalement en Afrique. Mais l’Égypte est désormais l’un des 44 pays et territoires du monde à avoir éliminé la maladie. C’est également le troisième pays de la région de la Méditerranée orientale de l’OMS à y parvenir, après les Émirats arabes unis et le Maroc.

L’OMS a félicité l’Égypte pour ses efforts, mais a averti que le pays devait rester vigilant pour empêcher le retour du paludisme. L’organisation a expliqué que le travail de l’Égypte pour lutter contre le paludisme a commencé dans les années 1920, lorsqu’elle a commencé à limiter les cultures comme le riz, qui attirent les moustiques.

Le paludisme est causé par un parasite transporté par les moustiques. Bien que des vaccins soient désormais utilisés dans certaines régions, les meilleurs moyens de prévenir le paludisme restent d’éviter les piqûres de moustiques et de surveiller de près l’évolution de la maladie.