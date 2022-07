L’OMS décidera si le monkeypox est une menace mondiale pour la santé la semaine prochaine

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’elle convoquerait une deuxième réunion d’urgence la semaine prochaine pour décider si le monkeypox constitue une menace pour la santé mondiale alors que le nombre de cas s’élève à 9 200.

L’agence des Nations Unies a refusé le mois dernier de déclarer une urgence mondiale en réponse au monkeypox. Mais comme les infections ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines, l’organisation devrait se demander s’il convient d’émettre son alerte de plus haut niveau lorsque son comité d’urgence se réunira à nouveau la semaine prochaine.

Environ 9 200 cas de monkeypox ont été signalés dans 63 pays jusqu’à présent cette année, contre un peu plus de 6 000 au 4 juillet, a indiqué l’OMS. Trois décès dus au virus ont été signalés cette année.

La plupart des personnes au cours de cette épidémie la plus récente se remettent de la variole du singe en deux à quatre semaines, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mais le virus provoque une éruption cutanée douloureuse qui peut se propager sur tout le corps. Les personnes qui ont attrapé le virus ont déclaré que l’éruption cutanée, qui ressemble à des boutons ou des cloques, peut être très douloureux.

L’OMS a émis pour la dernière fois une urgence sanitaire mondiale en janvier 2020 en réponse à l’épidémie de Covid-19 et le mois de mars suivant l’a déclarée pandémie. Il n’y a pas de processus officiel permettant à l’OMS de déclarer une pandémie en vertu de ses règlements d’urgence, ce qui signifie que le terme est vaguement défini. En 2020, l’agence a déclaré Covid une pandémie dans le but d’avertir les gouvernements complaisants des “niveaux alarmants de propagation et de gravité” du virus.

