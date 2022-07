L’OMS décide de tirer la plus haute alerte sur le monkeypox

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, près de 15 400 cas de monkeypox ont été signalés dans 71 pays.

Si l’épidémie est classée comme une urgence sanitaire mondiale, le comité d’urgence de l’OMS proposera des recommandations temporaires sur la manière de mieux prévenir et réduire la propagation de la maladie.

Plus de 7 800 cas confirmés ont été signalés dans 27 pays de l’Espace économique européen.

Les experts de Monkeypox discutaient jeudi de la question de savoir si l’Organisation mondiale de la santé devrait classer l’épidémie comme une urgence sanitaire mondiale – la plus haute alarme qu’elle puisse sonner.

Une deuxième réunion du comité d’urgence de l’OMS sur le virus se tenait pour examiner l’aggravation de la situation, avec près de 15 400 cas signalés dans 71 pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Une recrudescence des infections à monkeypox a été signalée depuis début mai en dehors des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre où la maladie est endémique depuis longtemps.

Le 23 juin, l’OMS a convoqué un comité d’urgence d’experts pour décider si le monkeypox constitue une soi-disant urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) – le niveau d’alerte le plus élevé de l’agence de santé des Nations Unies.

Mais une majorité a informé le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que la situation, à ce moment-là, n’avait pas atteint le seuil.

La deuxième réunion a été convoquée et le nombre de cas a augmenté et s’est propagé à six autres pays au cours de la semaine dernière.

L’OMS a confirmé que la réunion, tenue en privé, était en cours.

Si le comité avise Tedros que l’épidémie constitue une USPPI, il proposera des recommandations temporaires sur la manière de mieux prévenir et réduire la propagation de la maladie et de gérer la réponse mondiale de santé publique.

Mais il n’y a pas de calendrier pour savoir quand le résultat sera rendu public.

– Bataille d’informations –

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des cas signalés “concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) – et principalement ceux qui ont plusieurs partenaires récents anonymes ou nouveaux”, a déclaré mercredi Rosamund Lewis, responsable technique de l’OMS pour le monkeypox, lors d’une conférence de presse.

Ils sont généralement jeunes et vivent principalement dans les zones urbaines, selon l’OMS.

Le comité examine les dernières tendances et données, l’efficacité des contre-mesures et formule des recommandations sur ce que les pays et les communautés devraient faire pour lutter contre l’épidémie.

Indépendamment de la décision du comité PHEIC, “l’OMS continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les pays à arrêter la transmission et à sauver des vies”, a déclaré Tedros lors de la conférence de presse.

Il a déclaré que l’OMS validait, achetait et expédiait des tests dans plusieurs pays, mais a déclaré que l’un des outils les plus puissants dans la lutte contre la variole du singe était des informations adaptées aux communautés touchées.

Le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan, a déclaré que la communauté LGBTQ était l’une des plus engagées et des plus responsables, ayant travaillé dur pendant des décennies pour lutter contre le VIH, “nous sommes donc pleinement convaincus que cette communauté peut s’engager et s’engagera de très près”.

Infection virale ressemblant à la variole et détectée pour la première fois chez l’homme en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que la variole, qui a été éradiquée en 1980.

– ‘Effrayant et épuisant’ –

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré qu’en date de lundi, 7 896 cas confirmés avaient été signalés dans 27 pays de l’Espace économique européen.

Les plus touchés ont été l’Espagne (2 835), l’Allemagne (1 924), la France (912), les Pays-Bas (656) et le Portugal (515).

“Des pratiques sexuelles particulières sont très susceptibles d’avoir facilité et pourraient encore faciliter la transmission du monkeypox parmi les groupes HSH”, a-t-il déclaré.

La société danoise Bavarian Nordic est le seul laboratoire à fabriquer un vaccin sous licence contre la variole du singe et les piqûres sont actuellement rares.

New York, l’épicentre de l’épidémie américaine avec plus de 700 cas, avait administré ou programmé 21 500 vaccins dimanche, avec de longues files d’hommes âgés de 20 à 40 ans faisant la queue pour se faire vacciner.

Loyce Pace, secrétaire adjointe aux affaires mondiales au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré qu’il était “très difficile” pour le monde de gérer la variole du singe en plus de Covid-19 et d’autres crises sanitaires.

“Je sais que cela peut être effrayant… et, franchement, épuisant”, a-t-elle déclaré aux journalistes de la mission américaine à Genève.

Cependant, “nous en savons beaucoup plus sur cette maladie, nous avons pu arrêter les épidémies auparavant et nous avons, surtout, des contre-mesures médicales et d’autres outils disponibles”.