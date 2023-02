L’OMS convoque une réunion urgente sur le virus tueur – News 24

Neuf décès et 16 cas suspects ont été signalés à ce jour dans une nouvelle épidémie de virus de Marburg en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réunie pour discuter d’une nouvelle épidémie d’un virus hautement infectieux en Afrique centrale, examinant plusieurs candidats vaccins qui pourraient potentiellement arrêter l’agent pathogène qui cause la fièvre hémorragique avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88 %.

Les responsables de l’OMS ont tenu une “urgent” réunion mardi pour faire le point sur le virus de Marburg qui se propage actuellement en Guinée équatoriale, où au moins neuf personnes ont perdu la vie à cause de la maladie en plus de plus d’une douzaine de cas suspects. L’agence a annoncé que des experts médicaux et des équipements de protection seraient envoyés dans le pays, et que des échantillons seraient apportés à un laboratoire au Sénégal pour aider à retracer l’origine de la nouvelle épidémie.

« Marburg est très contagieuse. Grâce à l’action rapide et décisive des autorités équato-guinéennes dans la confirmation de la maladie, l’intervention d’urgence peut atteindre son plein régime rapidement afin de sauver des vies et de stopper le virus dès que possible », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.















Appartenant à la même famille de virus qu’Ebola, Marburg est considéré comme très dangereux et est connu pour provoquer une forme de fièvre hémorragique virale, qui entraîne des saignements du nez, de la bouche ou d’autres parties du corps. D’autres symptômes comprennent une léthargie extrême, une déshydratation, des nausées, des vomissements, des maux de gorge et des douleurs abdominales.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement antiviral accepté pour traiter Marburg, l’OMS a noté qu’un “gamme de traitements potentiels” sont en cours d’évaluation, y compris « produits sanguins, thérapies immunitaires et thérapies médicamenteuses », ainsi que plusieurs vaccins candidats en cours d’essais de phase 1.

“Nous travaillons sur un plan de réponse de 30 jours où nous devrions être en mesure de quantifier quelles sont les mesures exactes et de quantifier quels sont les besoins exacts”, a déclaré George Ameh, représentant de l’OMS en Guinée équatoriale.















Bien que Marburg soit connue pour avoir un taux de mortalité d’environ 50%, les épidémies passées ont fait des ravages encore plus importants. En 2004, le virus a frappé l’Angola et infecté 252 personnes ; 90% d’entre eux sont morts. Le Ghana a également signalé une petite épidémie l’année dernière, bien que seulement deux décès aient été dénombrés à l’époque.

Le virus porte le nom d’une ville d’Allemagne, où il a été enregistré pour la première fois en 1967. À l’époque, une cargaison partagée de singes infectés en provenance d’Afrique a provoqué des épidémies quasi simultanées dans des laboratoires de Marbourg et de Francfort, ainsi qu’à Belgrade, en Yougoslavie, entraînant des un total de sept décès.