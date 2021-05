L’OMS classe le variant de Covid triple mutant de l’Inde comme risque pour la santé mondiale

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il reclassait la variante très contagieuse de Covid à triple mutant qui se répandait en Inde comme une « variante préoccupante » au niveau mondial.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, a déclaré que l’agence fournirait plus de détails dans son rapport de situation mardi, mais a ajouté que la variante, connue sous le nom de B.1.617, est une menace pour la santé mondiale.

« Et en tant que tel, nous classons cela comme un écart de préoccupation au niveau mondial », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « Même s’il y a une transmissibilité accrue démontrée par certaines études préliminaires, nous avons besoin de beaucoup plus d’informations sur cette variante du virus dans cette lignée dans toutes les sous-lignées, nous avons donc besoin de plus de séquençage ciblé de séquençage. »

