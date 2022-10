L’OMS change de stratégie contre le choléra au milieu d’une “grave” pénurie de vaccins – News 24

Au moins 29 pays ont signalé des épidémies de la maladie mortelle jusqu’à présent cette année

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’elle suspendrait son schéma vaccinal standard à deux doses contre le choléra dans le but de conserver les approvisionnements, notant que le stock est dans un “état grave” alors que des dizaines de pays signalent de nouvelles infections.

L’agence a annoncé la décision mercredi, affirmant que le “le pivot de la stratégie permettra d’utiliser les doses dans plus de pays” à un moment de “hausse sans précédent du choléra” dans le monde entier et une “extrêmement limité” approvisionnement en vaccins.

“L’avantage de fournir une dose l’emporte toujours sur l’absence de dose”, l’organisme de santé a poursuivi, ajoutant que “Bien que l’interruption temporaire de la stratégie à deux doses entraînera une réduction et un raccourcissement de l’immunité, cette décision permettra à davantage de personnes d’être vaccinées et leur fournira une protection à court terme, si la situation mondiale du choléra continue de se détériorer”.

Depuis janvier, 29 pays ont signalé des cas de choléra, selon l’OMS, Haïti, le Malawi et la Syrie étant actuellement confrontés à “grandes épidémies”, tandis que le Kenya est récemment devenu le dernier pays à détecter la maladie. Ce chiffre marque un pic important à l’échelle mondiale, car moins de 20 pays ont connu des épidémies chaque année au cours des cinq dernières années.















Alors que l’approche à dose unique s’est avérée efficace lors d’épidémies de choléra précédentes, les responsables de la santé mondiale ont déclaré qu’il ne s’agissait que d’un “solution a court terme” et cela “Une action urgente est nécessaire pour augmenter la production mondiale de vaccins” pour faire face aux épidémies en cours.

Sur les 36 millions de doses de vaccin contre le choléra qui devraient être produites cette année, 24 millions ont déjà été expédiées pour les deux “réactif” et “préventif” campagnes de vaccination. Huit millions supplémentaires ont été alloués par le Groupe international de coordination de l’OMS sur l’approvisionnement en vaccins pour les vaccinations d’urgence dans plusieurs pays, laissant un “terrible” pénurie.

De plus, l’OMS a déclaré que la production de vaccins contre le choléra est maintenant à son “capacité de courant maximale”, arguant que la stratégie à dose unique est le seul moyen pratique d’étirer les approvisionnements compte tenu des contraintes.

Le choléra est une infection intestinale causée par la bactérie Vibrio cholerae, avec des symptômes courants comme des douleurs abdominales extrêmes, de la diarrhée, des vomissements et des crampes musculaires. Les patients souffrent souvent de déshydratation sévère due à la perte de liquides, ce qui peut entraîner d’autres complications, y compris la mort. La maladie se propage généralement par la consommation d’eau contaminée et apparaît le plus souvent dans les pays les plus pauvres.