L’OMS avertit que le coronavirus “fonctionne librement” alors que les sous-variantes BA.4 et BA.5 entraînent des infections

Il a appelé mardi les gouvernements à redoubler d’efforts pour tester et améliorer le déploiement des vaccins et a déclaré que l’augmentation des cas mettait à rude épreuve les systèmes médicaux déjà mis à rude épreuve par la pandémie.

L’appel à l’action de l’OMS a fait écho aux inquiétudes des responsables américains de la santé, qui ont exhorté mardi les Américains à prendre des précautions contre la réinfection et les maladies graves. Les responsables de l’administration Biden cherchent à contenir la propagation avec des vaccinations, des antiviraux et des tests, alors qu’ils élaborent un plan pour offrir à tous les adultes une deuxième injection de rappel.

Le pays autorise désormais une deuxième injection de rappel pour les personnes de plus de 75 ans et les autres personnes dont le système immunitaire est affaibli.

“Une nouvelle vague de COVID-19 s’intensifie dans l’Union européenne”, a déclaré lundi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dans un communiqué. Il a exhorté les gouvernements à se préparer “à une prochaine vague attendue en automne et en hiver”.

Les experts de la santé affirment que la propagation des variantes met en évidence la nécessité de vacciner les populations qui restent non protégées en raison de l’apathie vaccinale ou d’un accès inégal. Plus de 12 milliards de vaccins contre le coronavirus ont été administrés dans le monde, mais dans les pays à faible revenu, seulement 19 % environ des personnes ont reçu au moins une dose, selon Our World in Data.