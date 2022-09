L’OMS avertit que la capacité d’identifier de nouvelles variantes de Covid diminue

RT : Maria Van Kerkhove, Head ai Emerging Diseases and Zoonosis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), prend la parole lors d’une conférence de presse sur la situation du coronavirus aux Nations Unies à Genève, Suisse, le 29 janvier 2020.

L’Organisation mondiale de la santé a averti jeudi qu’elle avait du mal à identifier et à suivre les nouvelles variantes de Covid alors que les gouvernements annulaient les tests et la surveillance, menaçant les progrès réalisés dans la lutte contre le virus.

Maria Van Kerkhove, responsable technique Covid-19 de l’OMS, a déclaré que Covid circule toujours à un “niveau incroyablement intense” dans le monde. L’OMS est “profondément préoccupée” par le fait que le virus évolue à un moment où il n’y a plus de tests robustes en place pour aider à identifier rapidement de nouvelles variantes, a déclaré van Kerkhove.

“Notre capacité à suivre les variantes et les sous-variantes dans le monde diminue parce que la surveillance diminue”, a déclaré Van Kerkhove aux journalistes lors d’une mise à jour à Genève. “Cela limite notre capacité à évaluer les variantes et sous-variantes connues, mais aussi notre capacité à suivre et à en identifier de nouvelles.”

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti jeudi qu’il y avait “un risque toujours présent d’émergence de variantes plus dangereuses” alors que le virus continue de se propager et de changer. Tedros a déclaré que “la pandémie n’est pas terminée mais que la fin est en vue”, contredisant l’affirmation du président américain Joe Biden plus tôt cette semaine selon laquelle la pandémie était terminée.

“Nous avons passé deux ans et demi dans un long tunnel sombre et nous commençons à peine à entrevoir la lumière au bout de ce tunnel, mais c’est encore loin et le tunnel est encore sombre avec de nombreux obstacles cela pourrait nous faire trébucher si nous n’y prenons garde”, a déclaré Tedros.

L’OMS suit actuellement environ 200 sous-lignées omicron, a déclaré van Kerkhove. L’organisme mondial de la santé surveille de près les omicron BA.2.75, BF.7 et BA.4.6 parmi d’autres sous-variantes, a-t-elle déclaré. Ces variantes ont commencé à s’implanter dans des pays comme les États-Unis où omicron BA.5, la variante à propagation la plus rapide à ce jour, domine depuis des mois.

Les autorités sanitaires ne sont toujours pas en mesure de prédire avec précision l’ampleur des poussées de Covid d’une saison à l’autre, a déclaré Van Kerkhove. Certains experts en santé publique pensent que le virus finira par se comporter de la même manière que la grippe, où il y a des vagues d’infection gérables pendant les mois d’automne et d’hiver.

“Nous n’avons pas encore de prévisibilité avec le SRAS-CoV-2 comme nous avons d’autres types d’agents pathogènes pour lesquels nous nous attendons à une saisonnalité. Nous pouvons y arriver, mais nous n’en sommes pas là. C’est le message – nous n’en sommes pas encore là “, a déclaré van Kerkhove.

Bien que l’avenir soit incertain, Tedros a déclaré que le monde était dans une position nettement meilleure par rapport à tout autre moment de la pandémie. Les deux tiers de la population mondiale sont vaccinés, dont les trois quarts des travailleurs de la santé et des personnes âgées, a-t-il déclaré.

Les décès hebdomadaires de Covid ont continué de baisser de façon spectaculaire dans toutes les régions du monde et représentent désormais 10% du pic de la pandémie en janvier 2021, selon les données de l’OMS. Plus de 9 800 personnes sont décédées de Covid au cours de la semaine se terminant le 18 septembre, en baisse de 17% par rapport à la semaine précédente.

“Nous sommes dans une position bien meilleure que jamais. Dans la plupart des pays, les restrictions ont pris fin et la vie ressemble beaucoup à ce qu’elle était avant la pandémie”, a déclaré Tedros. “Mais 10 000 décès par semaine, c’est 10 000 de trop alors que la plupart de ces décès pourraient être évités.”