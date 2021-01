L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié de nouvelles directives sur le vaccin Moderna Covid-19, y compris des conseils inquiétants selon lesquels les femmes enceintes ne devraient pas recevoir le vaccin à moins qu’elles ne courent un risque élevé d’exposition.

Le Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS (SAGE) sur la vaccination a publié mardi une série de recommandations sur le vaccin Moderna, conseillant aux femmes enceintes de ne pas se faire vacciner à moins qu’elles ne soient des agents de santé ou qu’elles présentent un risque d’exposition particulièrement élevé.

«Alors que la grossesse expose les femmes à un risque plus élevé de COVID-19 sévère, l’utilisation de ce vaccin chez les femmes enceintes n’est actuellement pas recommandée», A écrit SAGE.

La directrice de la vaccination de l’OMS, Kate O’Brien, a déclaré que des essais cliniques du vaccin Moderna étaient nécessaires sur les femmes enceintes.

Le rapport souligne également que le vaccin doit être administré en deux doses avec un intervalle de 28 jours entre chaque injection, avec la possibilité de prolonger cet intervalle jusqu’à 42 jours si nécessaire.

Le rapport du SAGE a également souligné la nécessité d’administrer le vaccin dans des établissements où les traitements des réactions allergiques sont facilement disponibles. Le groupe d’experts a publié il y a plusieurs semaines des orientations sur le vaccin rival Pfizer / BioNTech.

Les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis et le Comité consultatif indépendant sur les pratiques d’immunisation ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer que les vaccins Moderna et Pfizer convenaient ou non aux femmes enceintes, car aucun ne contient le virus lui-même et ils ne peuvent donc pas cause Covid-19 mais les données disponibles étaient insuffisantes pour passer un appel.

Les dernières directives de Public Health England soutiennent cette position, déclarant que, «Les premiers vaccins Covid-19 ne contiennent pas d’organismes qui peuvent se multiplier dans le corps, ils ne peuvent donc pas infecter un bébé à naître dans l’utérus.»

