L’OMS autorise le vaccin AstraZeneca COVID-19 pour une utilisation d’urgence

Revue nationale

L’avortement chimique est le nouveau défi pour les pro-vie

Dans le cadre d’un effort plus large pour élargir l’accès à l’avortement chimique, les démocrates de la Chambre exigent que la Food and Drug Administration supprime les protocoles de sécurité pour la mifépristone, un médicament le plus couramment prescrit pour les avortements au cours des trois premiers mois de la grossesse. Dans le cadre de sa politique actuelle, la FDA exige que les femmes obtiennent la première des deux pilules abortives chimiques en personne auprès d’un professionnel de la santé plutôt que par télémédecine. Le mandat en personne est conçu comme une mesure de sécurité pour s’assurer que les femmes sont surveillées et ont accès à des soins de suivi au besoin. La semaine dernière, plusieurs femmes démocrates du Congrès du comité de surveillance de la Chambre ont écrit à la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, exigeant que l’agence «élimine immédiatement l’exigence de distribution en personne médicalement inutile de la mifépristone». Les femmes du Congrès affirment que «l’imposition de cette exigence au milieu d’une pandémie mortelle – une pandémie qui a eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur à travers les États-Unis – met inutilement les patients et les prestataires de soins en danger, et renforce les inégalités de santé de longue date. La lettre est la dernière initiative d’un an d’efforts des politiciens démocrates et des groupes pro-avortement pour éliminer les exigences de sécurité sur l’avortement chimique pendant la pandémie COVID-19, poussant à permettre aux femmes d’obtenir le médicament par télémédecine. En mars dernier, une coalition de procureurs généraux démocrates a exhorté la FDA à annuler les directives de sécurité pendant la durée de la pandémie. En mai, l’American Civil Liberties Union a poursuivi l’administration Trump au nom d’une coalition de groupes de défense de l’avortement, exigeant une ordonnance d’urgence pour lever la politique de sécurité de la FDA, qui, selon les groupes, était «médicalement inutile». Au cours de l’été, un juge fédéral s’est rangé du côté de l’ACLU, qualifiant les normes de sécurité de la FDA d’un «obstacle substantiel» inconstitutionnel au prétendu droit à l’avortement en raison des conditions créées par la pandémie et les verrouillages connexes. «En poussant certaines patientes à décider entre renoncer ou retarder considérablement les soins d’avortement, ou risquer d’être exposées au COVID-19 pour elles-mêmes, leurs enfants et les membres de leur famille, les exigences en personne représentent un lourd fardeau pour de nombreuses patientes avortées», juge de district américain Theodore Chuang a écrit dans sa décision. Cette décision a été maintenue jusqu’au mois dernier, lorsque la Cour suprême a annulé la décision de Chuang et a statué 6–3 que la FDA pouvait rétablir sa norme de sécurité. Le renversement de la Cour a renvoyé les progressistes à la planche à dessin, menant désormais des efforts – comme cette lettre des démocrates de la Chambre – pour faire pression sur le commissaire nouvellement installé de la FDA. Le débat est particulièrement intéressant car les données suggèrent qu’une augmentation du taux d’avortement chimique est une raison centrale de l’augmentation récente du taux global d’avortement aux États-Unis. Comme Michael New l’a récemment souligné sur National Review Online, le nombre d’avortements chimiques que les femmes ont obtenus n’a cessé d’augmenter depuis que la FDA a approuvé pour la première fois la mifépristone pour les avortements en 2000. «Entre 2015 et 2018, le pourcentage d’avortements totaux qui étaient des avortements chimiques est passé 25 pour cent à 40 pour cent », nouvelles notes. «Parmi les 42 États qui ont communiqué des données sur le type de procédure en 2017 et 2018, le nombre d’avortements chimiques a augmenté de plus de 10%.» Cette augmentation du nombre d’avortements chimiques est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les Centers for Disease Control ont signalé une augmentation rare du taux global d’avortement en 2018, même si le taux d’avortements aux États-Unis avait baissé assez régulièrement depuis 1980. Pendant ce temps, la campagne démocrate pour annuler les exigences de sécurité relatives à la mifépristone ignore les risques pour les femmes qui prennent le médicament, en particulier sans supervision adéquate ni accès à des soins de suivi. Bon nombre des effets secondaires et complications possibles du médicament nécessitent des soins en personne ou un traitement en salle d’urgence, ce qui peut être particulièrement difficile d’accès pendant la pandémie. Selon une étude, entre 5% et 7% des femmes qui subissent un avortement chimique nécessiteront un avortement chirurgical de suivi. Une autre enquête a révélé que plus de 3% des femmes qui prenaient de la mifépristone devaient être hospitalisées aux urgences pour gérer les complications. Un article récent dans Issues in Law and Medicine, répertoriant les rapports de la FDA sur les événements indésirables après un avortement chimique, a révélé que «une morbidité et une mortalité significatives sont survenues après l’utilisation de la mifépristone comme abortif» au cours des deux dernières décennies. Alors que les militants des droits à l’avortement ont poussé à assouplir les protocoles de sécurité de la FDA, les défenseurs pro-vie ont commencé à pousser dans la direction opposée, notant à juste titre les risques potentiellement graves pour la sécurité des femmes. L’Association américaine des obstétriciens et gynécologues Pro-Life a déposé une pétition citoyenne auprès de la FDA en 2019, soulignant les risques graves de la mifépristone. La pétition note que les blessures liées à l’avortement sont sous-déclarées, car la plupart des traitements sont fournis dans les salles d’urgence plutôt que dans les cliniques d’avortement. En septembre dernier, un groupe de sénateurs républicains a demandé à la FDA de «classer la pilule abortive comme un« danger imminent pour la santé publique »qui constitue une« menace importante de danger »et de retirer cette pilule du marché américain.» «Nous pensons que cette pilule mortelle n’aurait jamais dû être approuvée, mais l’industrie de l’avortement a été politiquement récompensée par un processus d’approbation accéléré normalement réservé aux médicaments à haut risque qui traitent des maladies potentiellement mortelles comme le sida», ajoute la lettre. «Comme vous le savez sûrement, la grossesse n’est pas une maladie potentiellement mortelle et la pilule abortive ne guérit ni ne prévient aucune maladie.» Alors que les démocrates intensifient leurs efforts pour supprimer toutes les précautions du médicament contre l’avortement chimique, le mouvement pro-vie devrait porter son attention sur ce nouveau défi dans la lutte contre l’avortement, qui prend la vie des enfants à naître et met leurs mères en danger.