L’OMS autorise formellement l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

L’Organisation mondiale de la santé a autorisé lundi l’utilisation du vaccin AstraZeneca-Oxford, ouvrant la voie à des injections bon marché et faciles à stocker à distribuer dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier.

Un petit essai clinique en Afrique du Sud a récemment échoué à montrer que le vaccin pouvait empêcher les gens de contracter des cas légers ou modérés de Covid-19 causés par une variante de coronavirus qui s’y propageait. Mais ce vaccin avait protégé tous les participants contre des maladies graves et la mort dans d’autres essais et pourrait encore prévenir des maladies graves et des décès causés par le variant détecté pour la première fois en Afrique du Sud.

L’autorisation, attendue après qu’un panel d’experts de l’OMS a recommandé l’utilisation du vaccin la semaine dernière, s’appliquait aux deux fabricants du vaccin: AstraZeneca et le Serum Institute, le producteur indien qui fournira de nombreuses doses à l’initiative Covax pour amener les vaccins dans les régions les plus pauvres de le monde.

L’OMS l’année dernière autorisé le vaccin Pfizer-BionNTech. Mais sa décision sur le vaccin d’AstraZeneca a été très attendue, car le prix bas et les exigences de stockage faciles ont fait du vaccin la colonne vertébrale des plans de déploiement dans de nombreux pays du monde.