«Nous surveillons de près, attendons les examens de l’EMA (Agence européenne des médicaments) et de la FDA (US Food and Drug Administration) et surveillons la base de données mondiale des rapports d’événements indésirables pour voir s’il y a eu des cas ailleurs,» a déclaré l’OMS dans un communiqué à Reuters.

Mardi, la FDA a annoncé la suspension du jab Janssen de Johnson & Johnson après avoir signalé six cas de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), où la coagulation du sang empêche le sang de s’écouler du cerveau. Les cas concernent tous des femmes de moins de 50 ans.

Plus de 6,8 millions de doses du vaccin développé aux États-Unis ont été administrées à travers le pays, ont déclaré la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué conjoint.

Les autorités sanitaires ont appelé à suspendre le déploiement de Janssen « Par prudence » tandis que d’autres examens des cas de coagulation sanguine ont lieu.

En réponse à l’arrêt du déploiement par les États-Unis, J&J a annoncé dans un communiqué qu’il « Retarder le déploiement de manière proactive » de son vaccin en Europe, affirmant avoir examiné les cas de coagulation sanguine avec l’EMA.

D’autres pays ont commencé à réagir à l’annonce de la FDA, y compris l’Afrique du Sud, qui a suspendu son utilisation du vaccin Janssen, bien que les services de santé n’aient reçu aucun rapport de caillots sanguins.

«Nous ne pouvons pas prendre la décision de la FDA à la légère. Nous avons volontairement suspendu le déploiement jusqu’à ce que la relation de cause à effet entre le caillot sanguin et le vaccin soit suffisamment interrogée ». Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré lors d’un point de presse.

La responsable norvégienne du contrôle des infections à l’Institut de santé publique, Line Vold, a déclaré que le déploiement retardé de J&J en Europe pourrait entraîner des retards de huit à 12 semaines en Norvège, qui a également interrompu son utilisation du vaccin d’AstraZeneca.

Un tel retard serait susceptible d’affecter davantage la cohorte plus jeune de la population, a-t-elle ajouté, étant donné que les personnes à risque élevé ont déjà été prioritaires pour la vaccination.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!