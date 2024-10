L’OMS approuve le vaccin mpox de Bavarian Nordic pour les adolescents – Monde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi avoir approuvé le vaccin mpox de Bavarian Nordic pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans, un groupe d’âge considéré comme particulièrement vulnérable aux épidémies de la maladie qui a suscité une inquiétude mondiale.

L’OMS a déclaré dans un communiqué avoir accordé le 8 octobre une préqualification au vaccin Jynneos pour les adolescents.

En août, l’OMS a déclaré le mpox une urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en deux ans après la propagation d’un nouveau type de virus de la République démocratique du Congo à ses voisins.

L’agence des Nations Unies a approuvé l’utilisation du vaccin en septembre comme première injection contre le mpox chez les adultes, facilitant ainsi l’accès au vaccin pour les pays africains durement touchés.

Les enfants, les adolescents et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables au mpox, une infection virale qui provoque généralement des symptômes pseudo-grippaux et des lésions cutanées remplies de pus.

La dernière décision de l’OMS intervient après que l’UE a approuvé le médicament pour le vaccin destiné aux adolescents en septembre.

La société danoise de biotechnologie se prépare également à mener un essai clinique pour évaluer la sécurité du vaccin chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, ce qui pourrait éventuellement étendre son utilisation.

L’essai, partiellement financé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, devrait débuter en octobre.

La Food and Drug Administration des États-Unis a également approuvé le vaccin de Bavarian, mais uniquement pour une utilisation chez les adultes de 18 ans et plus, bien qu’elle ait accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour son utilisation chez les adolescents lors de l’épidémie de mpox de 2022.

Un autre vaccin mpox, LC16, fabriqué par la société japonaise KM Biologics, peut déjà être administré aux enfants, selon le régulateur japonais, bien qu’il nécessite un type d’aiguille spécial.

Bavarian Nordic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la préqualification.