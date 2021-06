Le vaccin de la société basée à Pékin est le huitième à ce jour à recevoir la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS, l’agence des Nations Unies étant désormais prête à incorporer le vaccin dans l’installation de vaccination COVAX, qui aide à distribuer des doses aux pays les plus pauvres.

CoronaVac est également le deuxième vaccin Covid-19 développé en Chine à être approuvé par l’OMS après que l’organisation a donné son soutien au vaccin Sinopharm au début du mois dernier.

« Le monde a désespérément besoin de plusieurs vaccins Covid-19 pour remédier à l’énorme iniquité d’accès à travers le monde », La responsable de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, Mariangela Simao, a déclaré mardi dans un communiqué.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précédemment décrit l’accès différent aux jabs entre les pays les plus riches et les plus pauvres comme « l’apartheid du vaccin ».

Il a déclaré mardi lors d’un briefing de l’OMS qu’il était « heureux » à l’inscription du jab Sinovac à deux doses après qu’il s’est avéré sûr et efficace.

Le chef de l’OMS a ajouté que le « les exigences de stockage faciles du CoronaVac le rendent très approprié » pour les pays en développement aux ressources limitées.

Le vaccin chinois est un vaccin inactivé, ce qui signifie qu’il utilise un morceau mort du virus pour enseigner au corps comment produire des anticorps contre Covid-19.

Une étude récente menée par le gouvernement de l’État de Sao Paulo a montré que le vaccin était efficace contre la variante dite brésilienne du virus après que des doses aient été administrées aux habitants de la ville de Serrana.

Environ 75 % des adultes de la ville de 45 000 habitants ont reçu deux doses. Dans les cinq semaines qui ont suivi la vaccination, Serrana a enregistré une baisse de 95% des décès dus à Covid et une baisse de 86% des hospitalisations.

