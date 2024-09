L’OMS approuve le premier vaccin MPOX pour accélérer la réponse à la maladie

GENEVE — L’Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi avoir accordé sa première autorisation d’utilisation d’un vaccin contre mpox chez les adultes, le qualifiant d’étape importante dans la lutte contre la maladie en Afrique et au-delà.

La préqualification du vaccin par Bavarian Nordic A/S signifie que des donateurs comme GAVI et l’UNICEF peuvent l’acheter. Mais les stocks sont limités car il n’y a qu’un seul fabricant.

« Cette première pré-qualification d’un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique, et à l’avenir », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le chef de l’agence de santé des Nations Unies a appelé à une intensification « urgente » des achats, des dons et du déploiement pour acheminer le vaccin là où il est le plus nécessaire, ainsi qu’à d’autres mesures de réponse.

En vertu de l’autorisation de l’OMS, le vaccin peut être administré aux personnes âgées de 18 ans ou plus, dans le cadre d’un schéma à deux doses. L’autorisation précise que même si le vaccin n’est pas actuellement autorisé pour les moins de 18 ans, il peut être utilisé chez les nourrissons, les enfants et les adolescents « dans les situations d’épidémie où les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques potentiels ».

Les responsables du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré le mois dernier que près de 70 % des cas au Congo – le pays le plus durement touché par le mpox – concernent des enfants de moins de 15 ans, qui représentent également 85 % des décès.

Jeudi, le CDC Afrique a déclaré 107 nouveaux décès et 3 160 nouveaux cas avait été enregistré la semaine dernière, juste une semaine après que l’OMS et elle aient lancé une Plan de réponse continental.

Le Mpox appartient à la même famille de virus que la variole mais provoque des symptômes plus légers comme de la fièvre, des frissons et des courbatures. Les personnes atteintes de cas plus graves peuvent développer des lésions sur le visage, les mains, la poitrine et les parties génitales.