Les sociétés pharmaceutiques devraient partager leurs sites de fabrication pour stimuler le déploiement mondial des vaccins Covid-19, a déclaré vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« La semaine dernière, Sanofi a annoncé qu’elle mettrait à disposition son infrastructure de fabrication pour soutenir la production du vaccin Pfizer-BioNTech. Nous appelons les autres sociétés à suivre cet exemple », le chef de l’OMS a déclaré lors d’un point de presse.

Ghebreyesus a déclaré que quelque 130 pays, comprenant 2,5 milliards de personnes, n’ont toujours pas commencé à administrer les vaccins Covid-19 et que le monde a besoin d’un «augmentation massive de la production».

La société pharmaceutique française Sanofi a annoncé la semaine dernière qu’elle utiliserait ses installations de production à Francfort pour remplir et emballer des doses du vaccin fabriqué par la société allemande BioNTech et le fabricant de médicaments américain Pfizer.

Aussi sur rt.com Le vice-Premier ministre irlandais déclare que le déploiement du vaccin de l’UE « n’est pas sa meilleure heure » et fait l’éloge du Spoutnik V de la Russie après avoir promis des données du Lancet

Sanofi, qui développe déjà deux de ses propres vaccins Covid-19, s’est engagé à aider BioNTech à produire 125 millions de doses de vaccin en Europe à partir de cet été.

Le déploiement des vaccins dans l’UE a été entravé par la pénurie de vaccins Pfizer et AstraZeneca, et le bloc est en retard sur des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël, qui ont tous immunisé un pourcentage plus élevé de leur population.

Vendredi, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont défendu la campagne de vaccination conjointe du bloc des 27 membres, plutôt que de laisser les pays faire cavalier seul pour accéder aux vaccinations.

Cependant, Merkel a noté qu’il semble que le vaccin « les capacités de production ne sont pas aussi importantes que nous l’avions imaginé », tout en reconnaissant « ce sont des processus compliqués. »

Aussi sur rt.com Le personnel de l’UE à Moscou a donné la permission d’obtenir le vaccin Spoutnik V Covid-19 de fabrication russe alors que le bloc se bat pour se procurer des vaccins chez lui

Au milieu de la pénurie, Merkel et le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar, lui-même médecin, font partie des dirigeants de l’UE à avoir accueilli favorablement le vaccin Spoutnik V de fabrication russe après l’annonce de son efficacité à 91% contre Covid-19.

Après la publication des données prometteuses pour le jab dans le journal The Lancet, Bruxelles a également déclaré qu’elle permettrait à son personnel diplomatique basé à Moscou de se faire vacciner, dans une nouvelle démonstration de confiance.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!