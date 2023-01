L’OMS appelle la Chine à publier davantage d’informations sur le COVID-19

BEIJING (AP) – L’Organisation mondiale de la santé a appelé la Chine à continuer de publier des informations sur sa vague d’infections au COVID-19 après que le gouvernement a annoncé près de 60 000 décès depuis début décembre après des semaines de plaintes selon lesquelles il ne parvenait pas à dire au monde ce qui se passait.

L’annonce de samedi était le premier bilan officiel depuis que le Parti communiste au pouvoir a brusquement abandonné les restrictions antivirus en décembre malgré une augmentation des infections qui a inondé les hôpitaux. Cela a laissé l’OMS et d’autres gouvernements demander des informations, tandis que les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres ont imposé des contrôles aux visiteurs en provenance de Chine.

Le gouvernement a déclaré que 5 503 personnes sont décédées d’une insuffisance respiratoire causée par le COVID-19 et qu’il y a eu 54 435 décès dus au cancer, aux maladies cardiaques et à d’autres affections associées au COVID-19 entre le 8 décembre et le 12 janvier.

L’annonce “permet de mieux comprendre la situation épidémiologique”, selon un communiqué de l’OMS. Il a indiqué que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’était entretenu par téléphone avec le ministre de la Santé Ma Xiaowei.

“L’OMS a demandé que ce type d’informations détaillées continue d’être partagée avec nous et le public”, a déclaré l’agence.

La Commission nationale de la santé a déclaré que seuls les décès dans les hôpitaux étaient comptés, ce qui signifie que toute personne décédée à domicile ne serait pas incluse. Il n’a donné aucune indication quand ou s’il pourrait publier des chiffres mis à jour.

Un responsable de la santé a déclaré que le “pic d’urgence national est passé” sur la base d’une baisse de 83% du nombre quotidien de personnes se rendant dans les cliniques de fièvre par rapport au pic du 23 décembre.

Le rapport ferait plus que doubler le nombre officiel de décès dus au COVID-19 en Chine à 10 775 depuis que la maladie a été détectée pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan fin 2019. La Chine n’a compté que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son bilan officiel, qui exclut de nombreux décès. qui pourraient être attribués au virus dans d’autres pays.

The Associated Press