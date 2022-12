L’OMS appelle la Chine à fournir plus de données car elle limite sa définition des décès par COVID

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle la Chine à fournir des informations plus détaillées sur l’évolution de sa situation COVID afin de procéder à une évaluation complète des risques, alors que le pays redéfinit sa définition du nombre de morts au milieu d’un pic de cas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré que l’organisation était “très préoccupée” par l’augmentation des cas de maladie grave signalés dans le pays.

“Afin de procéder à une évaluation complète des risques de la situation sur le terrain, l’OMS a besoin d’informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions à l’hôpital et les exigences en matière de soutien aux soins intensifs”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

“L’OMS aide la Chine à concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes les plus à risque à travers le pays, et nous continuons d’offrir notre soutien pour les soins cliniques et la protection de son système de santé”, a déclaré Ghebreyesus.

Ses commentaires interviennent alors que l’Allemagne a confirmé qu’elle avait envoyé son premier lot de vaccins BioNTech COVID-19 en Chine pour être administré dans un premier temps à des expatriés allemands.

Définition étroite de la mort

Mercredi, le pays a fait état de 5 241 morts comme nombre total de morts. La veille, un responsable chinois de la santé a déclaré que la Chine ne comptait que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son décompte officiel.

Les décès qui surviennent chez des patients atteints de maladies préexistantes ne sont pas comptés comme des décès dus au COVID-19, a déclaré Wang Guiqiang, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital n°1 de l’Université de Pékin.

Une femme récupère des kits d’antigènes COVID-19 auprès d’un employé d’une pharmacie à Pékin le 11 décembre. Face à une augmentation des cas de COVID-19, la Chine met en place des installations de soins intensifs et tente de renforcer les hôpitaux alors que Pékin annule l’anti-virus des contrôles qui ont confiné des millions de personnes dans leurs maisons, écrasé la croissance économique et déclenché des manifestations. (Andy Wong/Associated Press)

Dans la plupart des pays, y compris le Canada et les États-Unis, les lignes directrices stipulent que tout décès dans lequel la COVID-19 est un facteur ou un contributeur est compté comme un décès lié à la COVID-19. Les commentaires de Wang mardi ont clarifié publiquement ce que le pays a fait tout au long de la pandémie.

La clarification de la manière dont la Chine enregistre officiellement les décès dus au COVID-19 intervient alors que les cas ont grimpé en flèche à travers le pays dans le cadre de l’assouplissement des restrictions.

Pourtant, le décompte global reste flou, car la Chine a cessé d’exiger des tests PCR quotidiens et de nombreuses personnes testent à domicile. Pour l’anecdote, de nombreuses personnes sont tombées malades dans des villes comme Pékin et Shanghai.

La Chine est “en retard” sur la communication des données, selon l’OMS

Interrogé par des journalistes pour savoir si Pékin déforme la situation, Mike Ryan, directeur exécutif de l’OMS, a déclaré que les données hospitalières en temps réel, telles que les admissions aux urgences ou aux soins intensifs, peuvent être difficiles à collecter pour les pays et que de nombreux pays doivent apprendre à le faire. effectivement.

Il dit que souvent les données hospitalières sont générées à partir de la sortie des patients et des paiements d’assurance, de sorte que les données sont toujours loin derrière.

Mike Ryan est le directeur exécutif de l’Organisation mondiale de la santé. (Denis Balibouse/Reuters)

“Vous avez peut-être signalé il y a trois jours que votre hôpital est OK. Ce matin, ce n’est peut-être pas OK parce que la vague est arrivée et tout d’un coup, vous avez une force d’infection très élevée”, a déclaré Ryan.

“Donc, je ne voudrais pas dire que la Chine ne nous dit pas activement … Je pense qu’ils sont en retard sur ce qui se passe réellement”, a-t-il déclaré.

Ryan dit que l’OMS veut travailler avec la Chine pour améliorer la façon dont elle collecte des données sur des facteurs critiques tels que les hospitalisations, le besoin d’oxygénothérapie, les admissions aux soins intensifs et les décès.

“Il est dans l’intérêt du système de santé chinois de savoir où se trouve la pression dans le système à tout moment. Cela vous permet de déplacer des ressources, de déplacer des EPI, de déplacer des agents de santé, de déplacer de l’oxygène, de déplacer des patients”, a déclaré Ryan.

Un chauffeur-livreur récupère des médicaments dans une pharmacie alors que les épidémies de COVID-19 se poursuivent à Pékin, le 7 décembre. (Thomas Peters/Reuters)

“Pour gérer ce stress [in the health system] et être agile… Vous devez être capable de réagir à ce qui se passe réellement, pas à ce que vous pensez qu’il se passe.”

Ryan dit que les personnes qui meurent du COVID meurent de nombreuses défaillances du système étant donné la gravité de l’infection et la définition étroite de la mort en Chine ne les inclut pas.

« Limiter un diagnostic de décès par COVID à une personne avec un test COVID positif et une insuffisance respiratoire sous-estimera largement le véritable nombre de décès associés au COVID, a-t-il déclaré.

“Nous ne voulons pas que les définitions nous empêchent d’obtenir les bonnes données, alors [on] que nous continuerons à travailler avec nos collègues.”