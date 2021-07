L’OMS appelle à une extrême prudence contre la levée complète des mesures de santé publique

L’Organisation mondiale de la santé appelle à une « extrême prudence » contre la levée des mesures de santé publique dans les pays du monde entier alors que la pandémie fait rage dans les pays à faible taux de vaccination et met d’autres régions à risque de propagation de variantes.

Les pays avec des taux de vaccination élevés comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont progressivement levé les mesures de santé publique tandis que d’autres pays luttent contre leurs pires épidémies depuis le début de la pandémie.

« Nous suivons la circulation de ce virus dans le monde entier et nous constatons actuellement de fortes augmentations dans beaucoup trop de pays », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, lors d’un briefing mercredi.

La région européenne a connu une augmentation de 33% des cas de Covid au cours de la semaine dernière, mais des taux de vaccination élevés peuvent donner l’impression que la pandémie est terminée, ont déclaré des responsables de l’OMS.

« Ce n’est pas une courbe plate, c’est une courbe croissante. Faire l’hypothèse que la transmission n’augmentera pas parce que nous nous ouvrons à cause des vaccins est une fausse hypothèse, la transmission augmentera lorsque vous vous ouvrirez », a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du Programme d’urgence sanitaire de l’OMS. « Il y a des conséquences. »

La variante delta qui dominait le Royaume-Uni est maintenant la variété dominante aux États-Unis. La variante est plus transmissible et pourrait entraîner une maladie plus grave, bien que d’autres études soient nécessaires pour le confirmer, ont déclaré précédemment des responsables de l’OMS.

Ryan a déclaré qu’il espérait que nous ne voyions pas un retour des hôpitaux débordés et des agents de santé épuisés en Europe, car le virus continue d’évoluer et de changer. Il a averti que les nations doivent être « très, très prudentes » afin que les gains qu’elles ont réalisés dans la lutte contre la pandémie soient maintenus.

« L’idée que tout le monde est protégé et que c’est Kumbaya et que tout est revenu à la normale, je pense en ce moment, est une hypothèse très dangereuse partout dans le monde », a déclaré Ryan.

Il y a eu environ 185 millions de cas confirmés de Covid dans le monde et 4 millions de décès jusqu’à présent, ce qui, selon les responsables de l’OMS, est probablement un sous-dénombrement.

Certains pays avec des taux de vaccination élevés prévoient d’administrer des rappels dans les mois à venir, abandonnant les mandats de masque et « se détendant comme si la pandémie était déjà terminée », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Beaucoup trop de pays connaissent des pics de cas et d’hospitalisations qui entraînent une pénurie d’oxygène et entraînent une « vague de décès » dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, a-t-il déclaré.

« Le nationalisme vaccinal où une poignée de nations se sont taillé la part du lion est moralement indéfendable et une stratégie de santé publique inefficace contre un virus respiratoire qui mute rapidement et devient de plus en plus efficace pour passer d’humain à humain », a déclaré Tedros.

Il a déclaré que les variantes sont actuellement en train de gagner la course contre les vaccins en raison de la distribution inéquitable des injections salvatrices. À ce stade de la pandémie, il y a encore des millions de travailleurs de la santé qui n’ont pas été vaccinés, ce qui, selon Tedros, était odieux : « Cela ne doit pas nécessairement être ainsi à l’avenir. »