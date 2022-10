L’OMS appelle à davantage d’aide internationale pour empêcher Ebola de se propager au-delà de l’Ouganda

L’Organisation mondiale de la santé travaille avec l’Ouganda pour empêcher qu’une épidémie mortelle d’Ebola dans ce pays d’Afrique de l’Est ne se propage aux pays voisins, a déclaré mercredi le chef de l’agence mondiale de la santé.

Les autorités sanitaires ougandaises ont identifié 74 cas confirmés et probables d’Ebola dans cinq districts, selon l’OMS. Au moins 39 personnes sont mortes de la maladie et 14 autres se sont remises de la maladie. Plus de 660 personnes potentiellement exposées au virus font l’objet d’un suivi actif.

“Notre objectif principal est maintenant d’aider le gouvernement ougandais à contrôler et contenir rapidement cette épidémie, pour l’empêcher de se propager aux districts et aux pays voisins”, a déclaré mercredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une mise à jour sur la santé mondiale à Genève.

L’Ouganda a déclaré une épidémie d’Ebola fin septembre après qu’une personne d’un village de la région centrale du pays a été testée positive pour le virus. Il n’existe aucun vaccin ou traitement homologué pour la souche à l’origine de l’épidémie, appelée virus Ebola du Soudan.

Le virus Ebola ne se propage pas par voie aérienne. Les gens attrapent la maladie par contact direct avec les fluides corporels d’une personne qui est tombée malade ou est décédée du virus. Il peut également se propager par contact avec des matériaux contaminés et des animaux infectés.

Ebola n’est pas contagieux jusqu’à l’apparition des symptômes, ce qui peut prendre entre 2 et 21 jours. En moyenne, il faut environ huit à 10 jours pour que les symptômes apparaissent.

La semaine dernière, les États-Unis ont commencé à diriger les voyageurs qui passaient du temps en Ouganda vers cinq aéroports pour un examen médical avant d’entrer dans le pays par prudence. Les aéroports sont JFK de New York, Newark, Atlanta, Chicago O’Hare et Washington Dulles. Les contrôles de santé s’appliquent aux voyageurs qui ont séjourné en Ouganda dans les 21 jours suivant leur arrivée aux États-Unis.

Les compagnies aériennes fournissent des informations sur les passagers aux Centers for Disease Control and Prevention afin que l’agence puisse effectuer des suivis auprès des voyageurs, a déclaré un responsable fédéral de la santé la semaine dernière. Ces informations sont également partagées avec les services de santé nationaux et locaux.

Il n’y a actuellement aucun cas connu d’Ebola aux États-Unis. En 2014, un homme qui avait voyagé en Afrique de l’Ouest a reçu un diagnostic d’Ebola après son arrivée à Dallas. L’homme est décédé et deux infirmières qui l’ont soigné ont attrapé le virus, bien qu’elles se soient toutes les deux rétablies. Sept autres personnes qui sont tombées malades d’Ebola alors qu’elles se trouvaient en Afrique de l’Ouest ont été transportées aux États-Unis pour y être soignées lors de l’épidémie de 2014. Six se sont rétablis et un est décédé.

Le CDC a émis une alerte la semaine dernière disant aux services de santé locaux et aux médecins d’être à l’affût des patients qui présentent des symptômes. Les professionnels de la santé doivent obtenir les antécédents de voyage détaillés des patients suspectés d’avoir la maladie, en particulier ceux qui se sont rendus dans les zones touchées de l’Ouganda. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis une alerte similaire en Grande-Bretagne.

Les symptômes d’Ebola comprennent des hémorragies inexpliquées, des saignements ou des ecchymoses ainsi que de la fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs musculaires et articulaires, de la faiblesse et de la fatigue, des maux de gorge, une perte d’appétit, des douleurs à l’estomac, de la diarrhée et des vomissements, selon le CDC.

Le secrétaire américain à la Santé, Xavier Becerra, a offert la semaine dernière à son homologue ougandais le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Dr Mike Ryan, chef du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a déclaré mercredi que le gouvernement ougandais avait besoin de plus de soutien de la communauté internationale pour intensifier la surveillance sur le terrain afin de contenir l’épidémie. Ryan a déclaré qu’il n’y avait pas assez d’alertes sanitaires émises au niveau local.

“Nous constatons de bons progrès”, a déclaré Ryan. “Il est très important que nous ne soyons pas confiants. Ebola apporte des surprises, les maladies infectieuses apportent des surprises.”