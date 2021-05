L’OMS affirme qu’elle représente 50% des cas signalés la semaine dernière

Le nombre total de cas signalés en Inde a dépassé 23 millions et plus de 254 000 personnes sont décédées.

La deuxième vague a commencé vers février et s’est accélérée en mars et avril après que de grandes foules aient été autorisées à se rassembler, la plupart du temps sans masque, pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux dans diverses régions du pays.

L’augmentation spectaculaire du nombre de cas en Inde a soulevé des questions sur le rôle joué par les variantes de Covid comme le B.1.617 ainsi que le B.1.1.7 qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni.

L’organisme international de santé a déclaré avoir mené une récente évaluation des risques de la situation en Inde et constaté que la résurgence et l’accélération de la transmission du Covid-19 dans le pays avaient plusieurs facteurs contributifs probables: cela inclut la présence de variantes de Covid qui ont potentiellement augmenté la transmissibilité comme ainsi que des rassemblements de masse et une adhésion réduite aux mesures de santé publique et sociales.

« Les contributions exactes de chacun de ces facteurs à l’augmentation de la transmission en Inde ne sont pas bien comprises », a déclaré l’OMS.

Ailleurs, le Premier ministre Narendra Modi ne participera pas en personne à un sommet du G-7 au Royaume-Uni le mois prochain en raison de la situation de Covid-19 dans son pays, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré. Modi a été invité par le Premier ministre britannique Boris Johnson à assister à l’événement en tant qu’invité spécial, selon le ministère.