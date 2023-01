L’OMS affirme que le coronavirus reste une urgence sanitaire mondiale

Le coronavirus reste une urgence sanitaire mondiale, a déclaré lundi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, après qu’un groupe consultatif clé a découvert que la pandémie pourrait approcher d’un “point d’inflexion” où des niveaux d’immunité plus élevés peuvent réduire les décès liés au virus.

S’exprimant lors de l’ouverture de la réunion annuelle du conseil d’administration de l’OMS, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré “il ne fait aucun doute que nous sommes dans une bien meilleure situation maintenant” qu’il y a un an – lorsque la variante hautement transmissible d’Omicron était à son apogée.

Mais Tedros a averti qu’au cours des huit dernières semaines, au moins 170 000 personnes sont mortes dans le monde en lien avec le coronavirus. Il a appelé à la vaccination complète des groupes à risque, à une augmentation des tests et de l’utilisation précoce des antiviraux, à une expansion des réseaux de laboratoires et à une lutte contre la “désinformation” sur la pandémie.

“Nous gardons espoir qu’au cours de l’année à venir, le monde passera à une nouvelle phase dans laquelle nous réduirons les hospitalisations et les décès au niveau le plus bas possible”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Plusieurs facteurs entrent en jeu pour déclarer la fin de la pandémie, a déclaré le responsable technique de l’OMS à CBC :

Comment l’OMS décidera si l’urgence COVID-19 est terminée L’Organisation mondiale de la santé décidera bientôt si le COVID-19 doit toujours être classé comme une urgence mondiale de santé publique. La responsable technique COVID-19 de l’OMS, le Dr Maria Van Kerkhove, explique à Adrienne Arsenault comment cette décision est prise.

“Découplage” de l’infection, maladie grave

Les commentaires de Tedros sont intervenus quelques instants après que l’OMS a publié les conclusions de son comité d’urgence sur la pandémie, qui a signalé que quelque 13,1 milliards de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées – avec près de 90% des agents de santé et plus de quatre personnes sur cinq de plus de 60 ans. d’âge ayant terminé la première série de jabs.

“Le comité a reconnu que la pandémie de COVID-19 pourrait approcher d’un point d’inflexion”, a déclaré l’OMS dans un communiqué. Des niveaux d’immunité plus élevés dans le monde grâce à la vaccination ou à l’infection “pourraient limiter l’impact” du virus qui cause le COVID-19 sur “la morbidité et la mortalité”, a déclaré le comité.

“[But] il ne fait aucun doute que ce virus restera un agent pathogène établi de façon permanente chez les humains et les animaux dans un avenir prévisible », a-t-il déclaré. Alors que les versions d’Omicron se propagent facilement, « il y a eu un découplage entre l’infection et la maladie grave » par rapport à celle des versions antérieures. variantes.

Les membres du comité ont cité la “fatigue pandémique” et la perception croissante du public selon laquelle le COVID-19 n’est plus aussi risqué qu’autrefois, ce qui conduit les gens à ignorer ou à ignorer de plus en plus les mesures de santé telles que le port de masque et la distanciation physique.